A cura della Redazione

Sospensione dell'erogazione idrica programmata in alcune zone di Pompei nella giornata di venerdì 11 novembre. La GORI effettuerà interventi alla rete volti a migliorare il servizio.

Dalle ore 14 alle 20, si verificheranno dunque mancanze d'acquanelle Traverse I e III di via Tre Ponti, via Tre Ponti, in via Acanfora, via Arpaia, via Crapolla II, ed in tutte le relative traverse.

Al riprostino del servizio potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.