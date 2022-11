A cura della Redazione

Un concerto originale e coinvolgente, che unisce un capolavoro della musica barocca, come le Quattro Stagioni di Vivaldi, con il post-minimalismo e l'elettronica.

“The New Four Seasons”, in programma sabato 12 novembre (ore 20,30) al Teatro “Di Costanzo-Mattiello” di Pompei, è il secondo, atteso, appuntamento della V Stagione Concertistica Artemus, promossa dall’amministrazione comunale di Pompei con l’obiettivo di incentivare la conoscenza della musica classica. L’ingresso è gratuito. Prenotazione consigliata su www.artemus.it.

Lo speciale concerto vedrà l’Orchestra Artemus, diretta dal maestro Alfonso Todisco, affiancata dal violino solista Riccardo Zamuner, cimentarsi nell’esecuzione della celeberrima opera del compositore veneziano, così come “riscritta” nel 2012 dal compositore tedesco cresciuto in Inghilterra Max Richter.

La ricomposizione di Richter accosta l’armonia di “eterei archi” a sobrie trame elettroniche, sfociando in un minimalismo “voluminoso e onirico” che, però, non eclissa una ricchissima serie di richiami a Vivaldi. Anzi, dimostra una profonda confidenza con lo spartito originale.

Tuttavia, la sorprendente modernizzazione di Richter mette in luce uno spirito inventivo che riesce a far percepire all’orecchio come nuova anche la familiare musica di Vivaldi.

Nella riproposizione di “The New Four Seasons” dell’Orchestra Artemus diretta dal maestro Todisco, l’assolo di violino sarà affidato al talento di Riccardo Zamuner.