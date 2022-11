A cura della Redazione

“Festa della Sicurezza” al II Circolo Didattico di Pompei diretto dalla preside Anna Maria Cioffi. L'iniziativa, svoltasi ieri, 29 novembre, nel plesso della scuola dell'infanzia di via Nolana, è stata organizzata in occasione della "Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole", e preparata dalle insegnanti coinvolgendo i piccoli alunni per far crescere in loro la consapevolezza dell’importanza della sicurezza.

Attraverso schede e video didattici, letture, conversazioni guidate, disegni liberi, i bambini hanno familiarizzato con le norme della sicurezza nelle scuole. Allargando, poi, gli orizzonti sono state presentate loro le figure preposte alla sicurezza globale, da quella stradale a quella ambientale, soffermandosi sulla prevenzione e la gestione delle emergenze e sulla tutela dei cittadini e delle loro proprietà.

Gli alunni hanno imparato a distinguere le varie divise e i diversi compiti assegnati a ciascuno. Si sono divisi in squadre, personificando le varie forze dell’ordine e costruendo, con l’aiuto delle insegnanti, una mini-auto per ognuna di esse.

Confrontandosi tra loro e con le docenti, hanno compreso che la sicurezza è un lavoro di squadra e si ottiene solo dalla sinergia di tutti, Per esprimere questo concetto è stato preparato un grande puzzle, formato, poi, dagli alunni, a suon di marcetta, sotto gli sguardi, interessati e divertiti allo stesso tempo, dei presenti.

All’iniziativa hanno preso parte il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, con l’assessore all’edilizia scolastica, Michele Troianiello e al consigliere Marino Veglia; il luogotenente Angelo Esposito, comandante della locale Stazione dei Carabinieri, con il vice brigadiere Mario De Giorgio; gli ispettori Francesco Paolo Oreste e Francesca Longobardi, della Polizia di Stato; i vigili coordinatori Mariano Luise e Pietro Iodice, dei Vigili del Fuoco; la responsabile del presidio territoriale di Pompei della Polizia Provinciale, Pasqualina Romano; il maggiore Ferdinando Cataldo e l'agente Raffaele Sicignano, della Polizia Municipale.

Dopo aver ringraziato tutti per la partecipazione, i bambini hanno rivolto alcune domande scaturite dalla loro curiosità: da che fine fanno i gioielli rubati e ritrovati al perché Santa Barbara sia la Patrona dei Vigili del Fuoco, da cosa fare in caso di eruzione del Vesuvio al compito specifico della Polizia Provinciale, da cosa rischia chi passa col rosso al contrasto della violenza sulle donne, da cosa si prova a salvare le persone in pericolo a come vengano utilizzati i soldi delle multe.

La festa è terminata con le parole del sindaco che ha esortato i bambini a continuare così, per diventare dei bravi cittadini, consapevoli dei propri diritti e osservanti dei propri doveri.