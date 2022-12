A cura della Redazione

Un Natale ricco di eventi a Pompei. Tanti gli appuntamenti nella città mariana per queste festività, con un cartellone senza dubbio eccelso messo in piedi dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio.

Oltre all'intrattenimento per i più piccoli, con il Christmas Village dal 20 dicembre al 7 gennaio alla Fonte Salutare, il clou sarà rappresentato da tre appuntamenti di assoluto spessore artistico.

Mercoledì 28 dicembre ci sarà il concerto di Al Bano alle ore 21. Il 29 dicembre, alle ore 20, il Peppe Iodice Show. Il 30, infine, Gino Rivieccio protagonista con il suo spettacolo (ore 20). Tutti e tre gli eventi avranno come location piazza Schettini.

«Il ricco programma delle attività natalizie è stato immaginato con la volontà di vivacizzare e valorizzare la nostra città, periferie comprese, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e momenti di attrazione e intrattenimento che invitino sia i pompeiani sia i visitatori a scoprire e riscoprire la Città di Pompei», ha commentato il sindaco Lo Sapio.

Come dichiarato dal primo cittadino, non sono state dimenticate le periferie. Tra le iniziative, segnaliamo il Santa Claus Village in via Nolana, palazzine INA Casa, e in via Aldo Moro al Parco del Bambino. Sono programmate nei giorni 22, 23 dicembre - dalle ore 16 alle 19 - e il 24 dicembre, vigilia di Natale, dalle ore 11 alle 15.

Non mancherà poi la beneficenza, con lo spettacolo al Teatro Di Costanzo Mattiello "Sogno di una notte di mezza estate" organizzato dall'Opificio Teste Dure e dal Laboratorio Teatro San Francesco (ore 20.30), con la regia di Valeria Impagliazzo.

Il 22 dicembre, sempre al Di Costanzo Mattiello (ore 20), il concerto di Natale con musiche tradizionali delle feste eseguite dall'orchestra Artemus diretta dal Maestro Mattia Esposito.

Per finire, il 31 dicembre il party di Capodanno in piazza Bartolo Longo dalle 9.30 alle 13.30.

Il 2023 sarà invece "accolto" con il concerto dell'orchestra sinfonica del Teatro Verdi di Salerno in piazza Schettini, in programma il 2 gennaio alle ore 18. Il 6 gennaio, invece, arriverà la Befana sempre in piazza Schettini (ore 9.30-13.30)