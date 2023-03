A cura della Redazione

Polemiche a Pompei a Palazzo De Fusco: chi sta pavimentando le strade cittadine, il Comune o l’Enel?

Sulla pagina Facebook del Comune mariano è stato pubblicato un post. «Manutenzioni no stop, prosegue l'azione del piano di rifacimento delle strade cittadine. Il Sindaco Carmine Lo Sapio: “Abbiamo predisposto il più grande intervento di asfaltatura delle strade dell'intera città mai fatto prima d'ora”».

Ma a contestare il post istituzionale ha provveduto la consigliera di maggioranza Luisa De Angelis che, attraverso un altro post, bolla di fake news la dichiarazione del primo cittadino: “Pinocchio è ancora in giro – scrive De Angelis sulla sua pagina di Facebook -. Ho letto con simpatia, sulla pagina ufficiale del Comune che è stato predisposto il più grande intervento di asfaltatura delle strade dell’intera città, mai fatto prima da questa Amministrazione! Altro che Comune. I lavori sono stati eseguiti in automatico dalla società Enel che da contratto deve ripristinare le strade danneggiate a seguito dei propri interventi”.

Non si è lasciato sfuggire l’occasione per intervenire il consigliere di opposizione Domenico Di Casola, candidato a sindaco di Pompei nel 2020, in contrapposizione allo stesso Lo Sapio: «Ringrazio Luisa De Angelis, consigliere comunale eletta nella coalizione di maggioranza a sostegno del Sindaco Lo Sapio, per il contributo di verità in favore della collettività. Mi auguro che anche altri consiglieri di maggioranza prendano esempio, perché ciò che sta avvenendo a Pompei dal settembre 2020 ad oggi non si è mai visto».