Sospensione del servizio per lavori da parte delle Regione Campania su propri impianti o reti, dalle 07:30 alle 22:00 di mercoledì 12 aprile, in diverse zone della periferia di Pompei.

Le strade interessate sono via Calvanese, via Carrara, via Mariconda e via Scafati.

La GORI ha predisposto un servizio idrico sostitutivo con autobotte presso via Fusaro, nei pressi del cimitero, a Santa Maria La Carità.