Un bypass viario per eliminare i disagi di residenti e utenti della strada in via Civita Giuliana a Pompei, chiusa al transito veicolare da alcune settimane - e lo sarà per 6 mesi - al fine di consentire le campagno di scavo nella zona afferenti al Parco Archeologico di Pompei.

"Il sindaco Carmine Lo Sapio, per porre rimedio ai disagi che tale chiusura ha comportato, e dare risposte concrete ed immediate ai cittadini, si è più volte recato sul posto per svolgere uno studio accurato dello stato dei luoghi volto a individuare una soluzione alternativa - si legge in una nota del Comune -. Con una delibera di giunta il primo cittadino ha dato mandato al dirigente del V settore di predisporre tutti gli adempimenti necessari per la fruizione di via Grotta Parelle: scerbatura della vegetazione, rimozione dei rifiuti e di ogni opera che si frapponga al libero utilizzo del tratto viario".

A questo punto, dunque, via Grotta Parelle, in tempi molto ristretti, sarà "l'alternativa" per azzerare i disagi dei residenti di Civita Giuliana, e per i pendolari che la utilizzano ogni giorno come scorciatoia stradale per raggiungere i luoghi di lavoro.

"Sono state esaminate diverse ipotesi progettuali e, al termine di un’attenta consultazione tecnica da parte di tutti i soggetti interessati, è stata individuata quella che tiene maggiormente conto delle attese della cittadinanza", ha detto Lo Sapio.