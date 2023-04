A cura della Redazione

Il concerto in programma a Pompei, domenica 30 aprile in piazza Schettini, in occasione dell’International Jazz Day, è stato annullato e rinviato a data da destinarsi.

La decisione definitiva, scaturita dall’accordo raggiunto tra gli organizzatori, l’amministrazione comunale e il manager degli artisti - tra gli altri il duo Nicky Nicolai e Stefano Di Battista - è stata presa soprattutto sulla scorta di previsioni meteo non favorevoli allo svolgimento dell’evento e, in via collaterale, su considerazioni di opportunità di ordine pubblico, in concomitanza con la possibile festa per lo Scudetto del Napoli.