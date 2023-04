A cura della Redazione

Anche Pompei si prepara ai festeggiamenti (eventuali) del terzo scudetto del Napoli.

In attesa di sapere se i partenopei otterranno l'aritmetica certezza del titolo - oltre a battere la Salernitana, devono sperare in un pari o un successo dell'Inter contro la Lazio -, il sindaco Carmine Lo Sapio si premunisce ed emana una ordinanza volta a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico sul territorio comunale.

Disposto, infatti, per gli esercizi pubblici commerciali, il divieto di vendita di bevande in bottiglia, lattine, vetro, tetrapak, plastica rigida, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta.

Sarà inoltre proibito vendere e utilizzare fuochi d'artificio, razzi, botti, petardi.

Le prescrizioni scatteranno dalle ore 12 di domenica 30 aprile e persisteranno fino alle ore 12 di lunedì 1 maggio.

Per i trasgressori, le saniozni vanno dai 25 ai 500 euro.