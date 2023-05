A cura della Redazione

Pompei è pronta a vivere la Supplica alla Madonna del Rosario. La preghiera, composta dal Beato Bartolo Longo nel 1883, sarà recitata come da tradizione l’8 maggio.

In attesa del grande evento, che si inserisce nel calendario delle celebrazioni dell’Anno Giubilare Longhiano (nel 150° anniversario dell’arrivo di Bartolo Longo a Valle di Pompei), e durante il quale ognuno affiderà a Maria in maniera speciale la propria vita e quella dei propri cari, ci si preparerà partecipando alle tante celebrazioni, ai momenti di preghiera, di riflessione e di comunione che si susseguiranno in Basilica.

Da sabato 29 aprile è iniziata la Novena che sarà recitata, ogni sera, fino alla vigilia del 7 maggio, all’Altare della Madonna, dopo il Santo Rosario delle 18. A partire dal 1° maggio, come da tradizione, ha avuto, invece, inizio il “Buongiorno a Maria”. L’appuntamento con la preghiera con cui i fedeli affidano alla Madonna il nuovo giorno che inizia è dal lunedì al sabato, alle 6.30, in Basilica. Il 6 maggio, 84° Anniversario della Dedicazione della Basilica, alle 18 ci sarà la Discesa del Quadro e la recita del Rosario, seguita dalla santa Messa delle 19. Il giorno successivo, il 7, alle 20 avrà inizio la Veglia Mariana, che culminerà con la celebrazione delle 24, presieduta dall’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo.

Lunedì 8, la santa Messa, alle 10.30, e la Supplica, alle 12, saranno presiedute dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Parteciperanno al rito solenne i Vescovi della Conferenza Episcopale Campana.

Sono tantissimi i fedeli attesi da ogni parte d’Italia e del mondo. Molti, poi, quelli che affronteranno il cammino a piedi per partecipare alla Supplica.

La santa Messa e la Supplica, a partire dalle 10.30, saranno trasmesse in diretta televisiva da Canale 21, la tv campana che da sempre segue gli eventi più importanti del Santuario, e da Tv2000, l’emittente della Conferenza Episcopale Italiana che dedicherà all’evento ulteriori collegamenti da Pompei, con interviste e servizi dedicati alla Supplica.