Furto in una villa a Pompei. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata, coadiuvati dai colleghi della Stazione mariana, sono intervenuti in via Provinciale Fontanelle (a ridosso della zona di Ponte Persica) nel pomeriggio di ieri, domenica 7 maggio.

Stando a quanto ricostruito al momento dai militari, i ladri si erano introdotti nella villa - i cui proprietari erano momentaneamente assenti - e, una volta scattato l'allarme dell'abitazione, sarebbero fuggiti. In questo frangente, un vicino di casa, 75enne, si è palesato dinanzi a loro sentendo suonare l'antifurto e a quel punto sarebbe stato colpito alla testa con un bastone.

Sul posto è intervenuto il 118 e l'uomo è stato così medicato.

Indagini in corso per individuare i responsabili.