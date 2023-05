A cura della Redazione

Quattro giorni di eventi a Pompei. Partirà il prossimo 1 giugno il Pompeii Young Festival, evennto dedicato a ragazzi e bambini che farà della città mariana la capitale dei giovani fino al 4 giugno.

La seconda edizione si svolgerà interamente in piazza Schettini, con iniziative, ospiti e spettacoli.

Si comincia giovedì 1 giugno con il progetto cittadino Sito Unesco (dalle 9.30 alle 13.30). Negli stessi orari, il maestro piazzaiolo Vincenzo Iannucci sarà protagonista di "Mani in pasta - L'arte della pizza".

Evento clou della giornata, alle ore 21 il concerto dei The Kolors, capitanati da Stash, al secolo il napoletano Antonio Fiordispino.

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, giochi in piazza (in legno) per i più piccoli (9.30-13.30). Alle ore 11, lo spettacolo Switch Intercultura con Solange Corso e Luca Varone. Alle 18 la caccia al tesoro, alle 21 il cabaret di Simone Schettino.

Il 3 giugno è dedicato allo sport. Interverranno Massimo Rastelli, ex calciatore, tra le altre del Napoli, e allenatore dell'Avellino. Alle 12.30 ci sarà il "Pampa" Roberto Sosa (ex calciatore del Napoli) a dialogare con i ragazzi. Alle 20.30, il game Doctor Why, alle 22.30, dj set con Daniele Decibel Bellini, speaker ufficiale del Calcio Napoli.

Si chiude il 4 giugno con la giornata della prevenzione.