A cura della Redazione

Disservizio idrico a Pompei. La GORI dovrà effettuare alcuni interventi sulla rete cittadina e pertanto ci saranno disagi su tutto il territorio comunale.

Previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 14:00 di martedì 13 giugno alle ore 7:00 di mercoledì 14 giugno.

Le opere riguardano l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici volti alla riduzione delle perdite.

L'azienda ha messo a disposizone dei cittadini un servizio sostitutivo con autobotte in piazza Schettini, via Nolana n. 181, nei pressi delle palazzine, e nell'area mercato di via Aldo Moro.

Dalle 7:30 alle 22:00 di mercoledì 14 giugno, invece, le ciritictà interesseranno via Calvanese, via Carrara e via Mariconda.

L’interruzione del servizio, in questo caso, è dovuta ai lavori di funzionalizzazione del sistema di adduzione primario da parte della Regione Campania.

Istituito servizio idrico sostitutivo con autobotte presso via Fusaro, nei pressi del cimitero, nel comune di Santa Maria la Carità.