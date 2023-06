A cura della Redazione

Ultimi preparativi in vista dell'VIII edizione della Festa della Musica a Pompei, che mercoledì 21 giugno, alle ore 20, vedrà il piazzale Schettini invaso di tanta musica, per salutare il solstizio d'estate.

Questo appuntamento, nato in Francia nel 1982 e che oggi è celebrato in tutto il mondo, ha l'obbiettivo di creare una vera occasione di partecipazione spontanea e di confronto. La cultura, l'arte e la musica hanno il dono di parlare un linguaggio universale che non guarda alle differenze ma, anzi, ne fa una risorsa.

La città di Pompei, con il sindaco Carmine Lo Sapio e l'associazione Sensi Linguaggi Creativi e con la direzione artistica di Giuseppe Scagliarini, quest'anno hanno voluto dare spazio agli artisti del territorio vesuviano, alle corali, a giovani e professionisti, molti dei quali hanno conseguito importanti premi nei contest nazionali.

Napoli, la sua cultura musicale e lo splendido momento che attraversa è al centro dell'attenzione turistica internazionale, per il buon gusto, il buon vivere e le sue bellezze artistiche e naturali: la festa, esalta queste peculiarità.