A cura della Redazione

La premiazione del concorso, che si è svolta, nella centralissima piazza Bartolo Longo, ha visto assegnare tre premi per la categoria cortometraggi e due per quella riservata ai docufilm. Nella sezione corti il premio alla migliore fotografia è stato consegnato a Gaetano Acunzo per il corto “Ragazze sole”, mentre quello per il miglior cinema d'impegno è stato ad appannaggio del regista ucraino Stanislav Konoplov per il corto “How are you”. A vincere la categoria corti il regista e autore napoletano Mauro Di Rosa, con la sua opera “La terra dei giochi”, al quale è andato il primo premio per il miglior cortometraggio in concorso

Nella sezione docufilm, invece, il primo premio per il miglior documentario è andato alla modella e attrice americana, ma anche regista, Katie Cleary per il lungometraggio “Why on Earth” che ha visto anche la partecipazione straordinaria dell’attore Clint Eastwood, mentre il miglior documentario archeologico è risultato quello del regista italiano Massimo D’Alessandro con l’opera “Here we start painting with stone”.

Nella giornata conclusiva di domenica il concerto gratuito del festival in piazzale Schettini. Sul palco Raiz, interprete nella serie tv di successo dal titolo Mare Fuori (Don Salvatore Ricci) e che ha realizzato la colonna sonora della fortunata produzione della Rai già disco di platino, omaggerà lo storico cantautore Sergio Bruni (2 luglio, ore 21.30).

I vincitori del concorso cinematografico internazionale del Pompei Street Festival

CORTOMETRAGGI:

Premio migliore fotografia a Gaetano Acunzo per il corto “Ragazze sole”

Premio migliore cortometraggio a Mauro Di Rosa per il corto “la terra dei giochi”

Premio migliore cinema d'impegno a Stanislav Konoplov per il corto “How are you”

DOCUMENTARI:

Premio migliore documentario archeologico: Massimo D’Alessandro per “Here we start painting with stone”

Premio migliore documentario: Katie Cleary per il lungometraggio “Why on earth” con Clint Eastwood

PREMI SPECIALI:

Premio alla carriera a Enzo Moscato.