A cura della Redazione

Matrimonio "benedetto" da Papa Francesco, quello tra il figlio del sindaco di Pompei, Luigi Lo Sapio, e Valentina Maio, ingegnera responsabile del Suap (Sportello Unico Attività Produttive) nel Comune mariano.

Per la gioia di papà Carmine Lo Sapio, primo cittadino di Pompei, dal Vaticano sono giunti gli auguri del Santo Padre. Il Pontefice ha augurato “ogni desiderata letizia e prosperità” a Luigi e Valentina e inviato la sua benedizione. Il loro amore è sbocciato proprio nella Casa comunale quando Gigi, giovane consigliere comunale, si è innamorato di Valentina, giovane funzionaria in servizio all'UTC. Quando si dice che i due "avevano proprio qualcosa in... Comune!".

Il matrimonio è stato celebrato nella suggestiva chiesa dell’istituto Bartolo Longo e officiato dall’Arcivescovo-Prelato del santuario della Beata Vergne del Santo Rosario di Pompei, monsignor Tommaso Caputo.