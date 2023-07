A cura della Redazione

Alto Impatto a Pompei degli agenti del Commissariato di Polizia mariano, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Presidiate in particolare le vie Plinio e Colle San Bartolomeo, piazza Esedra e gli ingressi agli Scavi di Porta Marina superiore ed inferiore.

Nel corso delle attività sono state identificate 100 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, e controllati 48 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo.

Contestate 3 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, per circolazione a bordo di veicolo per il quale la stessa era stata sospesa. Ritirata, infine, una carta di circolazione.