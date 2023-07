A cura della Redazione

Italia Viva entra nella maggioranza a sostegno del sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio. Il "patto" è stato siglato alla presenza del deputato renziano Ettore Rosato, segretario del COPASIR, giunto in città e ricevuto a Palazzo De Fusco dal primo cittadino.

Contestualmente, fa il suo ingresso in giunta l'avvocato Marcello Lala, neo assessore ad Ambiente, Informatizzazione, Patrimonio, Formazione del Personale, Fondazione Pompei, Biblioteca e Qualità della Vita.

Lala subentra al dimissionario Ciro Cascone, che ha lasciato "per poter dare un contributo politico a Castellammare di Stabia, la sua città", afferma Lo Sapio.

L’avvocato Lala, portavoce regionale di Italia Viva, è stato individuato per consentire al Comune vesuviano di implementare i processi di internazionalizzazione già in corso: già Console di Serbia in Campania, svilupperà i rapporti e le relazioni culturali del Comune di Pompei con gli enti pubblici e privati nazionali e internazionali. "Pompei è un’icona, un brand riconosciuto in tutto il mondo e gode di un prestigio turistico, culturale e storico unici - ha detto il neo assessore Lala -. Sono orgoglioso di questo incarico, per il quale ringrazio il sindaco Lo Sapio e il mio partito, Italia Viva".

"Italia Viva si è sempre caratterizzata, nell’esperienza amministrativa comunale di Pompei, per un approccio costruttivo e di leale collaborazione nell’interesse superiore della comunità locale - prosegue Lala -. Il partito ha qui posto le basi per un progetto politico di lunga durata: ed è per questo che è entrato in maggioranza, per essere protagonista della Pompei del futuro e per dare risposte concrete ai cittadini. Mi impegnerò - conclude il neo assessore - con dedizione e passione in questa nuova sfida".