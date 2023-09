A cura della Redazione

In programma la prossima settimana, a Pompei, un intervento sulla rete idrica. Ciò comporterà l'interruzione programmata del fluso d'acqua nelle utenze ubicate nelle zone

Dalle 14:00 alle 20:00 di martedì 5 settembre, i disservizi si verificheranno in traversa di via Termini, via Carrara, via Fondo Della Rossa, via Mariconda e via Carrara nel tratto compreso tra via Molinelle e angolo via Mariconda.

La sospensione del servizio idrico è dovuta ad interventi della GORI volti a realizzare ilo collegamento tra i nuovi tratti di rete e la condotta che li alimenta.