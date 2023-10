A cura della Redazione

Oggi, lunedì 30 ottobre, alle ore 18,00, presso l’Aula consiliare di Palazzo Fusco del Comune di Pompei, la neo Proloco Today si presenterà alla città.

Introdurrà l’incontro il presidente della Proloco Today Giuseppe Scagliarini, mentre per i saluti istituzionali è previsto l’intervento del sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio.

Interverranno: Luca Coppola, presidente Pro Loco "Hercvlanevm" - Consorzio C. del Vesuvio; Gino Coppola, presidente Pro Loco "Castellammare di Stabia"; Giovanni Minucci, presidente Cooperativa Sociale "Il Tulipano"; Anna Vitiello, referente del progetto “Costruiamo Gentilezza". Elena Sposato, "Dialoghi Pompeiani 2023/24; Patrizia Pelosi, "Volontariato e Solidarietà - Archeologia"; Maria del Rosario Steardo e Giuseppe Lindinerro.

Le conclusioni saranno a cura di Luigi Barbati, presidente Unpli Napoli.

Tra gli invitati: Parco Archeologico, Santuario, Liceo Scientifico Pascal, Federalberghi, Confcommercio, Apabb, Associazioni.

“La città di Pompei nel 2023 - commenta il presidente Scagliarini - ha raggiunto cifre record, di pellegrini in visita al Santuario della Beata Vergine del Rosario e di turisti diretti al Parco Archeologico. A tal proposito, la neo Pro Loco Pompei Today, con infopoint in Via Lepanto, attraverso l’opera di volontari del servizio civile e di tirocinanti universitari, collaborerà con l’amministrazione comunale per migliorare l’accoglienza e l’ospitalità. L’associazione ha come fine la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale Unesco, oggi divenuto un parco diffuso che va da Portici a Castellammare di Stabia”.