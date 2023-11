A cura della Redazione

In occasione delle giornate FAI (Fondo Ambiente Italiano), il 24 novembre prossimo si terrà un'iniziativa al Liceo "Pascal" di Pompei. Alle ore 9, la dirigente scolastica, Filomena Zamboli, ed il sindaco della città mariana, Carmine Lo Sapio, apriranno le porte ai cittadini e ai visitatori, tenendo a cuore la valorizzazione del contesto territoriale in una funzione educativa e formativa da cui scaturisce anche l’iniziativa dell’apertura del liceo con un’estemporanea a scuola, presso la sede centrale, in viale Unità d’Italia. Qui, gli studenti si esibiranno in “Attimi “di performance a tema su una tematica molto attuale come il femminicidio e le violenze di genere.

Mentre, a Palazzo De Fusco e presso la Fonte Salutare gli allievi del liceo TRED (transione ecologica e digitale) verranno coinvolti attivamente in un percorso di cittadinanza attiva, tutela e salvaguardia del patrimonio artistico, guidando il pubblico come degli "apprenditisti Ciceroni".

Gli allievi del TRED sono quelli coinvolti maggiormente dalle Università, imprese e territorio, in una sfida sul futuro internazionale mediante l’utilizzo e le competenze del Learning Week, l’English First e delle competenze STEM (science, technology, engineering and mathematics) che i lavori del futuro richiederanno sempre di più .

«Con piacere ospitiamo le Giornate FAI - spiega Lo Sapio -. I cittadini pompeiani e gli ospiti avranno la possibilità di visitare tanti tesori culturali della città come la nostra casa comunale, il Palazzo De Fusco, che normalmente sono chiusi al pubblico, o scoprire con occhi nuovi luoghi che frequentano regolarmente ma che non si erano mai soffermati a guardare con attenzione. Questo evento - prosegue il sindaco - rappresenta la ideale "prima tappa" di un viaggio alla riscoperta delle radici storiche della nostra città. Ringrazio la delegazione FAI, la dirigente Zamboli, gli insegnanti e gli studenti che si sono prestati a fare da accompagnatori».