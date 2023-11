A cura della Redazione

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, al termine di un anno terribile che ha visto finora crescere il numero delled onne vittime di femminicidio ad oltre un centinaio, il Centro per l'Impiego di Pompei ricorda a cittadine e cittadini che è istituito Sportello Donna - Inclusione ed Occupabilità.

Un servizio che, oltre a fornire supporto alle donne nella ricerca attiva di lavoro attraverso l’orientamento specialistico, l’avvio a formazione e un servizio mirato di incrocio domanda e offerta, collabora da quasi un anno con le realtà del bacino territoriale al fine di garantire alle donne prese in carico da centri antiviolenza o case di accoglienza, un approccio multidimensionale nella gestione di profili la cui fragilità, oltre che economica, è sociale ed anche familiare.

Il CPI di Pompei invita a usufruire dei servizi rivolgendosi alle operatrici dello Sportello che - in un ufficio dedicato per garantire discrezione e riservatezza - sono a disposizione tutti i giorni, dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico, per venire in contro alle diverse esigenze legate al mondo del lavoro e le sue opportunità.