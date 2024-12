A cura della Redazione

Il Comune di Pompei si è fatto promotore di una serie di iniziative volte ad argine la solitudine, l’isolamento e ogni forma di marginalizzazione sociale di minori, donne e anziani.

In particolare, in collaborazione con il garante della Regione Campania, ha posto in essere il progetto “dall’Io al Noi” rivolto a persone private di libertà personale dando la possibilità alle donne dell’istituto Penitenziario di Secondigliano di vivere una giornata particolare, accogliendole nella casa comunale per una sfilata di alcuni capi di abbigliamento realizzati da loro nel laboratorio di sartoria dell’istituto penitenziario.

L’evento si svolgerà il 3 dicembre a partire dalle ore 15.30 presso lo storico Palazzo de Fusco, sede municipale, che per l’occasione aprirà al pubblico la sala cerimoniale appartenuta alla contessa Marianna de Fusco e al consorte beato Bartolo Longo, per la sfilata e l’esposizione degli abiti.