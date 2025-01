A cura della Redazione

L’attività di collaborazione con la Procura ha velocizzato i tempi per la redazione di un progetto adeguato ad una città Patrimonio dell’Umanità, approvato con delibera di Giunta Comunale numero 11 del 13 gennaio 2025.

Collaborazione e attenzione massima sulle procedure amministrative e tutto ciò che rientra nelle competenze dell’Ufficio tecnico comunale.

Il Sindaco Carmine Lo Sapio: “Grande collaborazione dei dirigenti, funzionari e dipendenti che hanno tenuto in debito conto la problematica di tutti i titolari e i lavoratori del settore. Il Comune ha già a disposizione le risorse che serviranno per la realizzazione del progetto, redatto dopo un confronto costante con le organizzazioni nazionali di categoria e gli enti preposti.

Sarà cura del comune acquistare i manufatti per poi procedere con la selezione, secondo la normativa vigente, per l’assegnazione. C’è un confronto costante con il Procuratore Nunzio Fragliasso e con il Direttore del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel, che ringrazio, per la scelta dei manufatti, per l’individuazione delle aree dove andare a collocare i chioschi e per gli adempimenti necessari”.