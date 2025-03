Pompei dedica una serata a due famosi personaggi nati a Torre Annunziata, l’architetto Filippo Alison e il produttore cinematografico Dino De Laurentiis.

A ricordarli e omaggiarli ci saranno attori, giornalisti, musicisti, critici cinematografici, architetti, esponenti del mondo della cultura e dell’associazionismo. A promuovere e organizzare l’iniziativa, per giovedì 20 marzo alle 19,30, al Teatro Di Costanzo Mattiello, è stata la Pro Loco Pompei Today, con il suo presidente Peppe Scagliarini, alla presenza anche del primo cittadino di Pompei, Carmine Lo Sapio, che porterà i saluti istituzionali.

Aurosa Alison, ricercatrice dell’università “L’Orientale” di Napoli parlerà del profondo legame affettivo che ha avuto con il padre, dell’adolescenza e giovinezza a Torre Annunziata di Filippo Alison, della sua attività di architetto che lo ha reso celebre a livello internazionale. Sarà affiancata dal professor Claudio Gambardella, già docente ordinario del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’università “Vanvitelli”, da Gioconda Cafiero, docente di Architettura di Interni dell’università “Federico II”, e da Marcello Panza, architetto e designer.

La platea degli ospiti sarà ampliata da Francesco Della Calce, giornalista e critico cinematografico, che descriverà il ruolo mondiale che ha avuto Dino De Laurentiis in campo cinematografico. Mentre Salvatore Cardone, caporedattore di TorreSette e autore del libro “Pasta, amore e fantasia”.

Le origini della famiglia De Laurentiis” rivelerà alcune notizie poco conosciute sulla vita e sulla famiglia del grande Dino. La serata sarà allietata dalla presenza della giovane e bella attrice Mariasole Di Maio, torrese, che ha iniziato la sua carriera come modella per poi esordire sul piccolo schermo nella serie RAI “La nuova squadra- Spaccanapoli”, al cinema con “ Il diario di Carmela”, di cui è stata protagonista, e ultimamente nel cast “Un posto al sole” . Al suo fianco l’attore e musicista Giovanni Caso, anch’egli torrese, già noto per i suoi ruoli teatrali, televisivi e in fictions, interprete del “dottor Sarti” di “Un posto al sole”. Il tenore Luca Venditto, di Pompei, sarà protagonista di un’esibizione di bel canto.

L’iniziativa ha ricevuto la collaborazione del Liceo Pascal di Pompei, del progetto “Costruiamo gentilezza” di Anna Vitiello, del Gruppo Storico Oplontino e vedrà la partecipazione anche di Maria Longobardi, architetto e docente, madre di Mariasole Di Maio. Condurrà la serata Franco Simeri, giornalista e speaker radiofonico.

La manifestazione è inquadrata nell’ambito dei “Dialoghi Pompeiani/Oltre i confini” e avrà per tema “L’architetto e il cineasta all’ombra del Vesuvio - Filippo Alison e Dino De Laurentiis in scena”.