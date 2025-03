A cura della Redazione

Antonio Sbrizzi, ex dirigente del Partito Democratico di Torre Annunziata, entra a far parte della giunta del sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio. Sostituisce l’altro torrese Domenico Ossame, dimissionario per un nuovo incarico a Roma.

A Sbrizzi, in quota a Campania Libera, vanno le deleghe di Affari istituzionali, Contenzioso, Politiche giovanili e Informatizzazione.

Con questa nomina, il gruppo politico pompeiano guidato dal segretario cittadino Agostino Celoro, consolida la sua presenza nell’amministrazione comunale, ottenendo un importante ruolo nella squadra di governo cittadino.