L’ASD Minigolf Club Pompei annuncia l’inaugurazione ufficiale del nuovo Pompei Sport & Fun Park, un'area dedicata allo sport, al divertimento e al benessere aperta a tutta la cittadinanza.

L’evento inaugurale si terrà sabato 12 aprile 2025 alle ore 18,30 presso la nuova sede del parco a Pompei. La serata prevede un momento di festa con musica, un piccolo rinfresco e l’intervento speciale del sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, che parteciperà al taglio del nastro per celebrare l’apertura ufficiale.

Il nuovo parco nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio inclusivo e dinamico per persone di tutte le età, dove lo sport incontra l’intrattenimento, in un contesto sano e stimolante.

“Siamo orgogliosi di presentare alla città questo nuovo spazio – ha dichiarato il team dell’ASD Minigolf Club Pompei –. Crediamo fortemente nel potere dello sport come strumento di aggregazione, crescita e benessere. Il Pompei Sport & Fun Park rappresenta un sogno che si realizza per noi e speriamo anche per tutta la comunità.”

L’ingresso all’evento è libero, e tutti sono invitati a partecipare per scoprire le attività offerte dal parco e condividere insieme questo momento di festa.