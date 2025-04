A cura della Redazione

Torna, con l’inizio del mese dedicato alla Madonna, il “Buongiorno a Maria”, la preghiera recitata nei mesi di maggio e ottobre, con la quale i fedeli chiedono la protezione e l’intercessione della Madonna del Rosario di Pompei. Quest’anno, si inserisce nel programma dell’Anno Giubilare.

Sin da giovedì 1° maggio, il “Buongiorno a Maria” si terrà, come da tradizione, dal lunedì al sabato, alle 6.30. Per partecipare alla preghiera, il Santuario ha realizzato un nuovo sussidio, intitolato "Contemplando la Madre della speranza con il Beato Bartolo Longo", acquistabile nella libreria del Santuario o facendone richiesta alla Segreteria Generale, chiamando lo 0818577321/495, oppure scrivendo a info@santuariodipompei.it.

Il Buongiorno a Maria”, come altri appuntamenti del mese mariano, sarà trasmesso in diretta da Tv2000, l’emittente della Conferenza Episcopale Italiana, visibile sul canale 28 del digitale terrestre, 157 di Sky e 18 di tivùsat.

Evento di giubilo per la Chiesa di Pompei sarà, alle 17 di venerdì 2 maggio, l’ordinazione diaconale di Giuseppe Cutolo.

In preparazione alla Supplica dell’8 maggio, fino al 7 maggio, al termine del Rosario delle 18, viene recitata la Novena d’Impetrazione.

Martedì 6, antivigilia della Supplica, alle 18 ci sarà la tradizionale Discesa del Quadro, presieduta dall’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo, seguita, alle 19, dalla santa Messa. Mercoledì 7, Vigilia della Supplica, a partire dalle 22, si terrà la veglia sui temi “Il Beato Bartolo Longo, modello di santità” e “Con il Beato Bartolo Longo in adorazione di Gesù Eucarestia”. Alle 24 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’Arcivescovo Caputo. La veglia continuerà poi fino all’alba.

Giovedì 8, alle 12, sarà recitata la Supplica. Il rito solenne, che avrà inizio alle 10.30 con la santa Messa, sarà presieduto dal Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio, e trasmesso in diretta televisiva da Tv2000 e da Canale 21, l’emittente campana che da anni, ormai, segue gli eventi solenni del Santuario di Pompei. La preghiera di quest’anno sarà colma di profonda riconoscenza per il pontificato di Papa Francesco che lo scorso 25 febbraio, malgrado la sofferenza e il ricovero all’Ospedale Gemelli di Roma, ha voluto concedere ai devoti della Madonna di Pompei la gioia di ascoltare l’annuncio della prossima canonizzazione del Beato Bartolo Longo.

Il Santo Padre, dal Cielo, continuerà a benedire Pompei e, in modo particolare, le Opere di Carità, tra le altre la Mensa dei Poveri a lui intitolata, gestita dall’Ordine di Malta. Inoltre il 7 maggio, avrà inizio il Conclave e i devoti della Madonna di Pompei rivolgeranno una preghiera accorata allo Spirito Santo affinché illumini i Cardinali nella scelta del nuovo Papa che ci guidi con la stessa amorevolezza del Santo Padre Francesco. La preghiera sarà affidata all'intercessione della “Regina gloriosa del Rosario” e Madre della Chiesa. Nella Supplica, tra l'altro, ci si rivolge alla Vergine perché benedica il Sommo Pontefice.

Il 10 maggio si svolgerà la Via Pacis – Preghiera per la Pace Universale. L’appuntamento è alle 19.45, nel Piazzale “San Giovanni XXIII”, dove, dopo la recita del Rosario, partirà la processione aux flambeaux verso il Santuario, attraversando Piazza Bartolo Longo. La preghiera terminerà in Basilica con la chiusura del Quadro.

Il 31, infine, ultimo sabato del mese, si svolgeranno, come da tradizione, i pellegrinaggi a piedi da Sorrento-Castellammare di Stabia, da Napoli e da altre città campane.

Intanto, nelle domeniche 11, 18 e 25 maggio saranno celebrate le sante Messe all’aperto, nel Piazzale “San Giovanni XXIII”, alle 9.30, alle 10.30 e alle 18.30.

Ritornerà anche l’appuntamento con la santa Messa trasmessa in diretta da Tv2000, tutti i giorni alle 8.30. La domenica, alle 10, la santa Messa da Pompei sarà trasmessa in diretta su Canale 5.