Il gruppo consiliare di Italia Viva, rappresentato dal capogruppo Salvatore Caccuri, insieme ai consiglieri comunali Michele Troianiello e Marino Veglia del movimento politico "Insieme per il Futuro", ha presentato una mozione al Consiglio Comunale di Pompei per sostenere con forza la prospettiva di pace in Medio Oriente e la soluzione dei “Due Popoli, Due Stati”.

La mozione afferma con chiarezza che la strada da seguire è quella del riconoscimento negoziato dello Stato di Palestina, accanto al diritto di Israele a vivere in sicurezza. Solo una soluzione condivisa, basata sul rispetto del diritto internazionale e sulla coesistenza, può offrire un futuro di pace ai popoli israeliano e palestinese.

La mozione impegna l’Amministrazione comunale a:

- Esprimere solidarietà a tutte le vittime civili del conflitto;

- Promuovere la soluzione “Due Popoli, Due Stati” come unico cammino credibile verso la pace;

- Sollecitare il Governo italiano a farsi promotore in Europa e nel mondo di una conferenza di pace multilaterale;

- Sostenere ogni iniziativa per il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi, l’aiuto umanitario a Gaza e la protezione della popolazione civile;

- Contrastare ogni forma di antisemitismo e islamofobia.

In segno simbolico, la mozione prevede che le bandiere di Palestina e Israele vengano esposte congiuntamente sul Palazzo Comunale, a rappresentare la volontà di pace e di coesistenza che anima la Città di Pompei.

Pompei è Città di dialogo, cultura e pace. Per questo sentiamo il dovere di prendere una posizione chiara contro ogni forma di violenza e per la tutela dei civili innocenti, siano essi palestinesi o israeliani. Questa mozione non è un atto formale, ma un gesto concreto di solidarietà e di responsabilità morale.