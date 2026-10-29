Pompei, il Tempio di Dionisio protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

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L’Associazione per il turismo culturale “Sensi Linguaggi Creativi”, diretta da Giuseppe Scagliarini, è stata ufficialmente ammessa a partecipare alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, all’interno dello stand della Città Metropolitana di Napoli, con l’iniziativa “Adotta un sito archeologico”.

Il Tempio di Dionisio, un patrimonio archeologico da riscoprire

La scelta dell’Associazione è ricaduta sul Tempio di Dionisio, a Pompei, in località Sant’Abbondio. Si tratta di un sito non ancora fruibile al pubblico, ma che rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità locale. Il tempio suscita interesse da diversi anni, tanto che anche il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) gli ha dedicato più volte attenzione, trattandosi dell’unico tempio dorico sannita situato al di fuori delle mura del Parco Archeologico di Pompei.

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Il sito si trova in una zona residenziale della città e risale al IV-III secolo a.C., dunque a un periodo precedente alla Pompei romana. Sorgeva su una collinetta che dominava la Valle del Sarno, nei pressi della foce del fiume e, quindi, del mare.

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Riscoperto nel 1943, durante la Seconda guerra mondiale, il Tempio di Dionisio era utilizzato per banchetti sacri legati ai misteri dionisiaci. Non si trattava di cerimonie religiose nel senso moderno del termine, ma di riti di iniziazione incentrati sul vino e sul rinnovamento della vita. Del resto, Dionisio era considerato il protettore della viticoltura.

Per questo importante percorso di valorizzazione, l’Associazione “Sensi Linguaggi Creativi” ha coinvolto il Liceo Statale “E. Pascal” di Pompei, l’Istituto Comprensivo “Mascolo-De Curtis” di Sant’Antonio Abate, la cooperativa sociale “Il Tulipano”, “Cultura Immersiva”, lo studio “Ciboh”, i ristoranti La Bettola del Gusto e Pompei Centrale e gli artisti di Mediterranean Dream.

Scuole, istituzioni e professionisti insieme per valorizzare il sito

La relazione tecnica del progetto è stata curata dall’archeologa Ilenia Tamburro, coadiuvata dalle guide turistiche Anna Cioffi e Aniello Di Maio. Lo staff, guidato da Liberato D’Eliano e Ciro Flauto, si è occupato dell’organizzazione tecnica, mentre il coordinamento del progetto ha visto l’impegno della docente Maria Tedeschi e dell’architetto Aldo Bisogno.

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La partecipazione del Comune di Pompei e dei dirigenti scolastici degli istituti coinvolti, Paola Vigogna e Francesco Patrizio, testimonia l’importanza che il sito riveste per la cittadinanza, andando oltre il semplice interesse culturale. Il Tempio di Dionisio viene infatti riconosciuto come un patrimonio dal forte valore educativo e identitario per la comunità di Sant’Abbondio e per l’intera città.

Nuovi itinerari turistici tra archeologia e centro cittadino

La passeggiata storica nel centro della città moderna offre l’opportunità di decongestionare l’elevato flusso turistico diretto agli Scavi, richiamando al tempo stesso l’attenzione dei visitatori sulle biblioteche, sulle pinacoteche e sulle botteghe artigiane del centro urbano. Un percorso che può contribuire a creare nuove opportunità di sviluppo e benessere per il territorio.

La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico si svolgerà da giovedì 29 ottobre a domenica 1° novembre, presso il NEXT, l’ex tabacchificio di Capaccio-Paestum.