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Pompei, torna il Gran Galà del Cibo, della Moda e del Benessere

Pompei, torna il Gran Galà del Cibo, della Moda e del Benessere

Venerdì 18 settembre al teatro Di Costanzo Mattiello l'undicesima edizione di “Modus Vivendi Pompeii”. Artisti, chef, stilisti ed eccellenze del territorio.

(2 minuti di lettura)
A cura di Salvatore Cardone

È un'iniziativa di successo molto attesa ogni anno, tanto è vero che è arrivata all'undicesima edizione. Il Gran Galà del Cibo, della Moda e del Benessere, presentato dall' Associazione Culturale Sensi Linguaggi Creativi, nell'ambito della manifestazione "Modus Vivendi Pompeii", si svolgerà nel teatro Di Costanzo Mattiello di Pompei venerdì 18 settembre alle ore 20. E come sempre saranno presenti moltissimi cittadini entusiasti di assistere alle varie performance di artisti come il tenore Luca Venditto, la cantante jazz Valentina Ranalli, il chitarrista e compositore argentino Leo Andersen, l'attore Vito Amato, l'attrice Adriana Serrapica, la ballerina Marika Matrone e Le Divine, dell'Accademia di Danza e Spettacolo di Pompei.

Chef e stilisti testimonial d'eccezione

La presenza di testimonial d'eccezione come Paolo Gramaglia, chef stellato, gli stilisti Nino Lettieri e Italia Vitagliano, arricchiranno questa piacevole serata.

Le eccellenze dell'accoglienza e dell'enogastronomia

Habitat 79 incentrerà il focus sull'accoglienza e l'ospitalità del territorio, mentre l'eccellenza enogastronomica sarà rappresentata da Pompei Centrale e dalla Bettola del Gusto per la ristorazione, e da De Vivo per la pasticceria di qualità.

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Il direttore creativo della manifestazione è il bravissimo Giuseppe Scagliarini e i conduttori Franco Simeri e Sonia Di Domenico. Insomma sarà una serata all'insegna dello spettacolo, del gusto, della moda, della cultura e di tutto ciò che rappresenta la città di Pompei e il "Modus Vivendi", da non perdere assolutamente.

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