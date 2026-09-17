Pompei, torna il Gran Galà del Cibo, della Moda e del Benessere

È un'iniziativa di successo molto attesa ogni anno, tanto è vero che è arrivata all'undicesima edizione. Il Gran Galà del Cibo, della Moda e del Benessere, presentato dall' Associazione Culturale Sensi Linguaggi Creativi, nell'ambito della manifestazione "Modus Vivendi Pompeii", si svolgerà nel teatro Di Costanzo Mattiello di Pompei venerdì 18 settembre alle ore 20. E come sempre saranno presenti moltissimi cittadini entusiasti di assistere alle varie performance di artisti come il tenore Luca Venditto, la cantante jazz Valentina Ranalli, il chitarrista e compositore argentino Leo Andersen, l'attore Vito Amato, l'attrice Adriana Serrapica, la ballerina Marika Matrone e Le Divine, dell'Accademia di Danza e Spettacolo di Pompei.

Chef e stilisti testimonial d'eccezione

La presenza di testimonial d'eccezione come Paolo Gramaglia, chef stellato, gli stilisti Nino Lettieri e Italia Vitagliano, arricchiranno questa piacevole serata.

Le eccellenze dell'accoglienza e dell'enogastronomia

Habitat 79 incentrerà il focus sull'accoglienza e l'ospitalità del territorio, mentre l'eccellenza enogastronomica sarà rappresentata da Pompei Centrale e dalla Bettola del Gusto per la ristorazione, e da De Vivo per la pasticceria di qualità. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Givova farà conoscere le sue collezioni di abbigliamento sportivo e per il tempo libero, presentando in anteprima Miss Givova 2026, direttamente dalla kermesse di Miss Italia. Ma le sorprese non finiranno qui, perché ci saranno altri ospiti: Renato Rocco direttore del magazine "La Buona Tavola", in collaborazione con la giornalista Ilaria Cotarella, il liceo Pascal, il rappresentante del Parco Archeologico, il Mercato Pompeiano in sinergia con la cooperativa sociale "Il Tulipano" ed altri.

Una serata tra spettacolo, gusto, moda e cultura

Il direttore creativo della manifestazione è il bravissimo Giuseppe Scagliarini e i conduttori Franco Simeri e Sonia Di Domenico. Insomma sarà una serata all'insegna dello spettacolo, del gusto, della moda, della cultura e di tutto ciò che rappresenta la città di Pompei e il "Modus Vivendi", da non perdere assolutamente.