Pompei, arte e ospitalità si incontrano al Pompei Valley: Gianni Rossi protagonista

A cura della Redazione

Un appuntamento dedicato all'arte contemporanea, al confronto culturale e alla valorizzazione del territorio. È quello in programma giovedì 10 settembre alle ore 18.30 presso il Pompei Valley Boutique Hotel, dove il maestro Gianni Rossi sarà protagonista dell'incontro dal titolo “Appunti di viaggio”.

L'iniziativa offrirà al pubblico l'opportunità di conoscere più da vicino il percorso umano e artistico del pittore angrese, considerato tra i principali esponenti della cosiddetta “linea napoletana” dell'astrattismo geometrico, in un contesto che da anni punta a coniugare ospitalità, cultura e promozione del territorio.

Un protagonista dell'astrattismo geometrico

Attivo sin dalla fine degli anni Sessanta, Gianni Rossi ha sviluppato una ricerca artistica originale fondata sulla rielaborazione del paesaggio campano attraverso forme geometriche e armonie cromatiche. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La sua produzione si distingue per una continua sperimentazione che supera le tradizionali classificazioni dell'astrattismo. Nelle sue opere il colore non rappresenta un semplice elemento decorativo, ma diventa il motore stesso della composizione, dando origine a geometrie che emergono gradualmente dalla materia pittorica.

Critici e studiosi hanno più volte evidenziato la capacità dell'artista di creare un linguaggio personale, in cui la ricerca formale si intreccia con una profonda riflessione sulla contemporaneità, sulla memoria e sull'esperienza umana.

Colore, materia e ricerca artistica

La pittura di Rossi è caratterizzata da stratificazioni cromatiche, velature, trasparenze e dall'utilizzo di materiali inconsueti che arricchiscono la superficie delle opere.

Nel corso degli ultimi decenni l'artista ha introdotto elementi materici innovativi, trasformandoli in strumenti espressivi capaci di amplificare il significato delle sue composizioni.

Le sue tele invitano lo spettatore a un'esperienza che va oltre l'osservazione estetica, aprendo spazi di riflessione e interpretazione personale. Una ricerca che, secondo numerosi critici, ha contribuito a rinnovare il linguaggio dell'astrazione contemporanea, costruendo un ponte tra tradizione e innovazione.

Il Pompei Valley, luogo d'incontro tra cultura e accoglienza

L'evento si svolgerà nella suggestiva cornice del Pompei Valley Boutique Hotel, struttura immersa nel verde di Fossa di Valle, a pochi passi dal Parco Archeologico e dal Santuario della Beata Vergine del Rosario.

L'hotel, fondato nel 2010 da Nicola Donnarumma e oggi gestito dai figli Maurizio, Sebastiano e Modesto, è diventato negli anni un punto di riferimento per chi desidera vivere un'esperienza che unisce ospitalità, benessere e scoperta del territorio.

Oltre ai servizi alberghieri, la struttura propone visite guidate agli Scavi di Pompei, degustazioni enogastronomiche, escursioni sul Vesuvio, gite in barca e attività dedicate alla tradizione culinaria locale.

Una mostra permanente per valorizzare gli artisti

Tra le caratteristiche distintive del Pompei Valley c'è anche l'attenzione riservata all'arte contemporanea. All'interno della struttura è presente uno spazio espositivo dedicato ad artisti e artigiani del territorio.

Ogni anno viene inoltre allestita una mostra esclusiva dedicata a un autore diverso. Per il 2026 la scelta è ricaduta proprio su Gianni Rossi, le cui opere accompagneranno gli ospiti in un percorso artistico pensato per arricchire l'esperienza di soggiorno.

L'incontro del 10 settembre rappresenterà dunque non soltanto un'occasione per conoscere da vicino uno dei protagonisti dell'arte contemporanea campana, ma anche un momento di dialogo tra cultura, territorio e ospitalità in una delle location più suggestive della città mariana.