Pompei, piazza Schettini gremita per i Soul-Food Vocalist: successo per l'Epico Tour

Si è conclusa ieri sera, sabato 29 agosto, una delle notti più intense della programmazione estiva pompeiana. Piazza Schettini a Pompei ha ospitato il ritorno dell’Epico Tour dei Soul-Food Vocalist, in un concerto gratuito che ha superato ogni aspettativa di affluenza. Lo spettacolo ha registrato un’adesione di pubblico eccezionale, con cittadini e visitatori arrivati da tutta la Campania per assistere alla performance. trasformando la piazza in un vero e proprio teatro a cielo aperto.

Il concerto di ieri ha segnato il passaggio dello spettacolo dalla dimensione teatrale a quella degli spazi aperti, mantenendo intatta l’ambizione del progetto: fondere forza vocale, arrangiamenti orchestrali e dimensione spettacolare.

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L’esibizione sul palco di 30 artisti

Sul palco sono saliti 30 artisti, tra cui il quartetto vocale storico dei Soul-Food Vocalist — Francesco e Simone Capriglione, Carmen Scognamiglio e Antonella Parmentola — con la partecipazione di Ornella Foti, accompagnati da un’orchestra dal vivo diretta dai maestri Antonello Cascone, Graziano Donadona e Matteo Passarelli, con il coordinamento musicale di Claudia Vietri.

Il repertorio ha spaziato tra grandi brani della musica pop nazionale e internazionale, riletti attraverso arrangiamenti originali in chiave sinfonica e musical, confermando la cifra artistica del gruppo: non un semplice quartetto vocale, ma una formazione che ha fatto dell’interazione tra voci e strumenti uno degli elementi caratterizzanti del proprio spettacolo.

Il ritorno dei Soul-Food Vocalist

Per i Soul-Food Vocalist, quello di ieri è stato un ritorno particolarmente significativo. Proprio a Pompei, il 24 gennaio scorso, aveva preso il via l’Epico Tour al Teatro Di Costanzo – Mattiello, prima tappa di un percorso che ha toccato anche il Teatro Augusteo di Napoli e l’Auditorium Sant’Alfonso di Pagani.

«Per realizzare un sogno ci vuole fatica, impegno e tanta, tanta passione. Noi ce l’abbiamo messa tutta ma da soli non ce l’avremmo mai fatta. Come diciamo sempre, “non c’è cantante se non c’è musicista”», aveva raccontato Francesco Capriglione dopo il debutto pompeiano, sottolineando il ruolo fondamentale dell’ensemble musicale nella costruzione dello spettacolo.

Anche Simone Capriglione aveva descritto l’Epico Tour come un progetto cresciuto attraverso mesi di lavoro: «Dietro il sipario c’è tutto. Ore di prove, risate, silenzi. E quella scarica che arriva solo un attimo prima di entrare».

Tra il pubblico il sindaco Giuseppe Tortora

La serata si è inserita nel calendario degli appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di rendere gli spazi pubblici sempre più vivi e partecipati. Il sindaco Giuseppe Tortora, presente in piazza, ha sottolineato il valore della programmazione: «Pompei deve continuare a essere una città che accoglie eventi di qualità, capaci di far vivere le piazze e di parlare a generazioni diverse».

L’ingresso gratuito e la formula senza prenotazione hanno consentito a un pubblico trasversale di vivere l’appuntamento senza limitazioni, confermando piazza Schettini come uno dei principali luoghi della programmazione estiva cittadina, dopo il successo della serata precedente dedicata a Renato Carosone con “Rivoluzione Carosone”.

Il futuro del tour

Dopo le tappe invernali nei teatri e ora questa grande serata in piazza, il progetto continua a evolversi. Il gruppo, super-finalista a The Voice Generations con il team di Gigi D’Alessio e già protagonista all’Apollo Theatre di New York, ha annunciato che l’autunno li vedrà impegnati in una tournée internazionale che li porterà anche in Germania.

Per Pompei, intanto, la musica non si ferma: la piazza resta al centro di una programmazione che punta a valorizzare gli spazi urbani attraverso eventi capaci di coinvolgere pubblici differenti e di rafforzare il ruolo delle piazze come luoghi di aggregazione.