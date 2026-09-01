Pompei, apre Primark a La Cartiera: è il 500° store nel mondo

Grande attesa a Pompei per l'apertura di Primark. Il colosso irlandese della moda low cost inaugura oggi, martedì 1° settembre, alle ore 10, il nuovo punto vendita all'interno del Centro Commerciale La Cartiera.

Per l'occasione il centro commerciale anticiperà eccezionalmente l'apertura alle ore 8, rispetto al consueto orario delle 9.30.

A Pompei il 500° Primark al mondo

L'inaugurazione assume una rilevanza che va oltre i confini regionali: quello di Pompei sarà infatti il 500° negozio Primark a livello mondiale, traguardo confermato ufficialmente dalla stessa azienda. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il nuovo store occupa una superficie commerciale di circa 3.160 metri quadrati, che sale a circa 4.300 considerando anche gli uffici. All'interno troveranno spazio le diverse linee del marchio, dall'abbigliamento agli accessori, fino ai prodotti beauty e per la casa.

Oltre 2.100 candidature, assunti circa 150 giovani

Particolarmente significativo il risvolto occupazionale dell'operazione. Per lavorare nel nuovo negozio sarebbero arrivati oltre 2.100 curriculum, con la selezione di circa 150 giovani del territorio.

L'apertura pompeiana rientra nel più ampio piano di espansione di Primark in Campania. Il prossimo 8 settembre è infatti prevista l'inaugurazione di un altro punto vendita al Retail Park Grande Sud di Giugliano in Campania. Le due nuove aperture dovrebbero generare complessivamente 330 posti di lavoro nella regione.

La Campania sale a quattro punti vendita

Con Pompei e la successiva apertura di Giugliano, Primark arriverà a quattro negozi in Campania, rafforzando sensibilmente la propria presenza sul territorio regionale. La rete italiana supererà inoltre i 22 punti vendita e porterà il numero complessivo dei dipendenti nel Paese oltre quota 5mila.

Per La Cartiera, che conta già oltre 110 attività commerciali e 2.100 posti auto, l'arrivo di Primark rappresenta anche un ulteriore elemento di attrazione per un bacino di utenza che comprende l'intera area vesuviana, l'Agro nocerino-sarnese e la penisola sorrentina.

L'appuntamento con l'apertura delle porte del nuovo store è dunque fissato per questa mattina alle ore 10 con la presenza anche del sindaco Giuseppe Tortora.

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