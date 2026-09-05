Pompei, San Bartolo Longo diventa patrono della città: l'annuncio nel centenario della morte

A cura della Redazione

San Bartolo Longo sarà patrono della città di Pompei. La Santa Sede ha accolto la proposta avanzata dalla Prelatura territoriale e condivisa dall'Amministrazione comunale, suggellando il legame tra la città mariana e il suo fondatore proprio nell'anno del centenario della morte dell'Apostolo del Rosario, avvenuta il 5 ottobre 1926.

L'annuncio è stato dato questa mattina dall'arcivescovo prelato di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, durante un incontro nella Cappella San Bartolo Longo, alla presenza del sindaco Giuseppe Tortora, del clero, di religiosi e religiose, cittadini e pellegrini.

Il Dicastero per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti ha concesso la confirmatio alla proposta della Prelatura per l'elezione del Santo quale patrono della città. San Bartolo Longo sarà celebrato ogni anno il 5 ottobre. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il Santo che diede vita alla Nuova Pompei

Il riconoscimento assume un valore particolare per una città la cui storia è indissolubilmente legata all'opera di Bartolo Longo.

Insieme alla consorte, la contessa Marianna Farnararo De Fusco, Longo fu protagonista della nascita del Santuario, delle Opere di Carità e della Congregazione delle Suore Domenicane Figlie del Santo Rosario di Pompei. Ma il suo impegno andò ben oltre l'ambito religioso, contribuendo in maniera determinante alla costruzione sociale e civile della Nuova Pompei.

Bartolo Longo morì il 5 ottobre 1926. Poco più di un anno dopo, il 29 marzo 1928, Pompei divenne Comune autonomo, coronando un obiettivo per il quale lo stesso Longo si era fortemente impegnato.

Il sindaco Tortora ha sottolineato come la proclamazione a patrono renda ancora più profondo il rapporto tra San Bartolo e la città, riconoscendo nella sua opera una delle radici della storia religiosa, sociale e civile di Pompei.

Statua e reliquie nelle parrocchie della città

Il cammino verso il centenario entrerà nel vivo dal 24 settembre al 1° ottobre, quando la statua e le reliquie di San Bartolo Longo saranno portate nelle parrocchie della città.

La peregrinatio partirà dalla parrocchia dell'Immacolata Concezione e proseguirà nelle comunità di Santa Maria Assunta, Santissimo Salvatore, Sacro Cuore di Gesù e San Giuseppe.

Il 29 e 30 settembre toccherà alle parrocchie del Sacro Cuore, nella frazione Mariconda, e dei Sacri Cuori a Messigno, entrambe situate nel territorio comunale di Pompei ma appartenenti all'Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia.

Il percorso si concluderà il 1° ottobre a Santa Maria Goretti, nella frazione Fontanelle. In ogni comunità sono previsti momenti di preghiera, celebrazioni e incontri dedicati alla vita e al carisma del Santo.

Il 4 ottobre la Supplica in piazza Bartolo Longo

Venerdì 2 ottobre, nell'antivigilia della Supplica, alle 18 si terrà la tradizionale discesa del Quadro della Madonna del Rosario. Dopo la Messa delle 19 e la chiusura del Quadro, alle 20.30 al Teatro Di Costanzo-Mattiello sarà proiettato il video “Nelle tue mani. Bartolo Longo, il Santo del Rosario”, realizzato da TV2000.

Sabato 3 ottobre, dalle 20, inizierà la veglia di preghiera che, dopo la Messa di mezzanotte, proseguirà fino all'alba.

Domenica 4 ottobre, prima domenica del mese del Rosario, alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa in piazza Bartolo Longo. A presiederla sarà l'arcivescovo Paolo Rudelli, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato della Santa Sede. A mezzogiorno guiderà la recita della Supplica composta dallo stesso Bartolo Longo nel 1883.

Nel pomeriggio è previsto anche il Raduno nazionale degli ex alunni delle Opere di Carità e delle Scuole Pontificie del Santuario.

Il 5 ottobre Pompei celebra il suo nuovo patrono

Il momento culminante arriverà lunedì 5 ottobre 2026, esattamente cento anni dopo la morte di Bartolo Longo.

Alle 10 sarà celebrata in Santuario una Messa con la partecipazione delle scuole primarie cittadine. Alle 11 si rinnoverà l'omaggio floreale al monumento di San Bartolo in piazza, accompagnato dal Complesso bandistico “Bartolo Longo-Città di Pompei”.

Alle 11.30 una nuova celebrazione coinvolgerà le scuole secondarie, mentre alle 18 monsignor Tommaso Caputo presiederà la solenne concelebrazione con le comunità parrocchiali di Pompei.

La giornata terminerà con la chiusura del Quadro, seguita dai fuochi d'artificio e da una degustazione di dolci offerti dalle pasticcerie cittadine.

Dal 2 al 5 ottobre, infine, il Museo Temporaneo d'Impresa del Comune ospiterà una personale di pittura contemporanea del maestro Luigi Rizzo, dedicata a Bartolo Longo.

Il centenario diventa così non soltanto il ricordo della morte dell'Apostolo del Rosario, ma una delle date destinate a entrare nella storia della città: Pompei celebrerà per la prima volta Bartolo Longo come suo patrono.