Pompei, esperti a confronto sul futuro dei parchi archeologici italiani

Pubblicità

Si terrà venerdì 6 novembre 2026, a partire dalle ore 9, nell’Auditorium del Parco Archeologico di Pompei, il convegno “La gestione dei parchi archeologici in Italia tra ricerca e valorizzazione”. L’iniziativa, organizzata da ICOMOS Italia e dal Parco Archeologico di Pompei, riunirà studiosi, professionisti e rappresentanti delle istituzioni per riflettere sulle sfide della tutela e della gestione del patrimonio archeologico.

Gli interventi istituzionali e i tre panel tematici

Ad aprire l’incontro saranno il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, il direttore generale Supporto Attuazione Programmi del Ministero della Cultura, Giovanni Capasso, il presidente di ICOMOS Italia, Maurizio Di Stefano, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, Andrea Prota, e il presidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli, Beniamino Visone.

Pubblicità

Pubblicità

L’introduzione ai temi del confronto sarà affidata ad Alfonsina Russo, capo del Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura, che approfondirà l’evoluzione delle politiche culturali e gestionali dei parchi, il loro ruolo scientifico e la crescente funzione sociale di questi luoghi.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Dopo la presentazione di Ugo Carughi, il programma proseguirà con tre panel coordinati e introdotti da Paolo Carpentieri, Vincenzo Calvanese e Alexandra Chavarria. Al centro del dibattito gli aspetti normativi, i modelli di governance, la gestione dei parchi, la ricerca e il rapporto con le comunità.

Dalla tutela alla partecipazione delle comunità

L’appuntamento offrirà l’occasione per fare il punto sulle trasformazioni che hanno interessato i parchi archeologici italiani nell’ultimo decennio, anche alla luce delle “Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei Parchi Archeologici” adottate con decreto ministeriale del 18 aprile 2012.

Accanto alla tradizionale funzione di conservazione e studio delle testimonianze del passato, i parchi sono diventati sempre più spazi di incontro, partecipazione e aggregazione sociale. Attività culturali, iniziative divulgative e progetti innovativi contribuiscono a rendere il patrimonio accessibile e vivo, favorendo il coinvolgimento dei cittadini e dei visitatori.

G

Le notizie di Pompei in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

La valorizzazione riguarda quindi non soltanto i monumenti e i reperti, ma anche le tradizioni, le conoscenze e i valori immateriali legati ai territori. È una prospettiva particolarmente significativa per i siti riconosciuti dall’UNESCO e inseriti nella World Heritage List, nei quali la tutela del patrimonio si intreccia con la vita delle comunità.

Esperienze internazionali e nuove strategie di gestione

Il convegno metterà a confronto esperienze italiane e internazionali, con particolare attenzione ai siti archeologici riconosciuti come patrimonio mondiale. L’obiettivo è individuare metodologie di valorizzazione efficaci e possibili indirizzi per aggiornare le strategie di gestione, conciliando esigenze scientifiche, tecniche e amministrative con innovazione e divulgazione.

Il confronto intende così offrire proposte concrete per il futuro dei parchi archeologici, considerati non soltanto luoghi simbolo della memoria, ma anche laboratori di pratiche innovative capaci di creare un legame sempre più stretto tra patrimonio materiale, valori immateriali e comunità.