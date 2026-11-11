Pompei, Villa dei Misteri apre anche di sera: visite tra archeologia, cultura e degustazioni

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A partire dal 12 novembre 2026, Villa dei Misteri, una delle dimore più affascinanti dell'antica Pompei potrà essere visitata anche dopo il tramonto.

L’iniziativa, promossa dal Parco Archeologico di Pompei, accompagnerà i visitatori fino a marzo 2027, offrendo la possibilità di camminare tra le suggestive mura della villa illuminate e di scoprire le tradizioni culturali ed enogastronomiche del territorio.

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Ogni giovedì, infatti, dalle 17:00 alle 19:30, Villa dei Misteri aprirà le sue porte al pubblico con un biglietto speciale di 5 euro.

Sono cinque i Comuni che hanno aderito al progetto, ciascuno dei quali avrà il compito di organizzare e animare una delle serate in programma, valorizzando le peculiarità del proprio territorio. Ad aprire il calendario sarà Pompei, il 26 novembre, seguita da Boscoreale il 17 dicembre, Gragnano il 4 febbraio, Castellammare di Stabia il 4 marzo e, infine, Lettere il 18 marzo.

Il palinsesto culturale vedrà, inoltre, l’alternarsi di presentazioni di libri, letture, incontri di approfondimento storico e momenti dedicati alla musica o alle tradizioni locali. Non mancheranno anche degustazioni di prodotti tipici delle aziende del territorio, offrendo ai visitatori un viaggio sensoriale completo tra archeologia e sapori.

"L'obiettivo dei "Giovedì a Villa dei Misteri" è duplice - spiega la direzione del Parco archeologico di Pompei -: da un lato offrire al pubblico un'esperienza di visita della Villa dei Misteri suggestiva e inedita, al di fuori dei consueti orari di apertura; dall'altro, creare una rete di cooperazione istituzionale per la promozione delle realtà culturali ed enogastronomiche dell'area vesuviana”.

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L'accesso alla Villa dei Misteri avverrà dall'esterno, direttamente da strada urbana. Per facilitare il raggiungimento del sito, il Parco ha predisposto un servizio di navetta gratuita con più partenze da piazza Esedra. Infine, per i visitatori già all'interno del sito archeologico, l'accesso dopo le ore 17 alla Villa illuminata sarà consentito senza costi aggiuntivi, previa esibizione del biglietto di ingresso al Parco.

Villa dei Misteri, un gioiello dell’antica Pompei

Situata fuori dalle mura dell’antica Pompei, la Villa dei Misteri è uno dei luoghi più affascinanti del sito archeologico, celebre per il suo straordinario ciclo di affreschi, considerato uno dei massimi esempi della pittura romana. Le scene, raffigurate su un intenso fondo rosso, rappresenterebbero misteriosi riti di iniziazione al culto di Dioniso, dio del vino e della fertilità.

Risalente al II secolo a.C., la villa era al tempo stesso una raffinata residenza aristocratica e un centro di produzione agricola, in particolare vinicola. Un legame con le tradizioni del territorio vesuviano che la nuova iniziativa del Parco Archeologico intende riscoprire e valorizzare.

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