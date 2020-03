A cura della Redazione

Nuovo contagio da coronavirus a Ercolano. Sale così a 5 il numero dei cittadini positivi nella città degli Scavi, al netto dell'unica persona deceduta.

"Ho parlato al telefono con questa nuova persona contagiata, si trova a casa sotto vigilanza sanitaria e le sue condizioni sono ritenute buone - spiega il sindaco Ciro Buonajuto -. Così come per gli altri casi, abbiamo predisposto per lui l’assistenza domiciliare per la consegna a casa di farmaci e generi di prima necessità. Rinnovo la preghiera a tutti di restare a casa: è l’unico modo che abbiamo per evitare una ulteriore diffusione del virus".

Sui provvedimenti volti ad arginare la crisi sociale ed economica, Buonajuto annuncia che "insieme alla Giunta e al Consiglio Comunale ci stiamo muovendo per approvare già a inizio settimana i primi provvedimenti per affrontare concretamente l’emergenza economica che questa situazione sta provocando per tante famiglie ercolanesi. Insieme ad associazioni, parrocchie e imprenditori del territorio, ci stiamo organizzando per fornire in tempi rapidissimi un contributo alimentare a tutti i nuclei familiari che ci sono segnalati dai Servizi Sociali. In attesa che il Governo ci indichi le risorse finanziarie per poter avviare anche un’assistenza di carattere economico, partiremo subito con questo contributo".