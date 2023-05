A cura della Redazione

Non sarebbe legata ai festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli la morte di un 26enne avvenuta nella notte nei pressi di piazza Carlo III. Il giovane, di Ponticelli, è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. Trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, è deceduto senza che il perosnale sanitario potesse far nulla per salvargli la vita.

Stando a quanto riferisce l'edizione online de La Repubblica, il Prefetto Claudio Palomba ha escluso che possa trattarsi di una vicenda correlata alla festa. Si tratterebbe o di un agguato o di una lite degenerata. Il ragazzo non aveva precedenti, sebbene - riporta sempre La Repubblica - fosse imparentato con una famiglia malavitosa del quartiere a est di Napoli.

Altre tre le persone ferite sempre nella stessa circostanza, tra cui la fidanzata 26enne della vittima, di Portici, e due giovani di 20 e 24 anni. Le loro condizioni non sono gravi.

Sull'accaduto indagano carabinieri e Squadra Mobile, che ora dovranno ricostruire dinamica e movente del delitto.