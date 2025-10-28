A cura della Redazione

Operazione antidroga dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia: nella notte del 28 ottobre sono state eseguite cinque misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti indagati, accusati di far parte di un’associazione criminale dedita al traffico di droga tra la Spagna e l’Italia.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’organizzazione – attiva tra il 2019 e il 2020 nell’area metropolitana di Napoli e nel Casertano – avrebbe importato cocaina, hashish e marijuana dal territorio iberico, utilizzando una società di logistica di Giugliano in Campania gestita fittiziamente da uno degli indagati per trasportare e stoccare la droga.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati oltre 100 chilogrammi di stupefacenti.