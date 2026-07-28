Pd Torre Annunziata, Passeggia replica alle polemiche: "Direttivo legittimo, basta notizie false"

A cura della Redazione

Il segretario del Circolo del Partito Democratico di Torre Annunziata, Ciro Passeggia (a sinistra nella foto con il segretario metropolitano Francesco Dinacci) interviene per respingere quelle che definisce «informazioni non veritiere» diffuse da qualche sito d'informazione online sulla situazione interna del partito cittadino. Al centro della replica la legittimità del Comitato Direttivo, la vicenda della sede storica del circolo e la gestione economica degli ultimi anni.

"Il Comitato Direttivo è pienamente legittimo"

Passeggia chiarisce innanzitutto la questione relativa alla composizione del Comitato Direttivo, sostenendo che l'organismo opera nel pieno rispetto delle norme statutarie.

Secondo il segretario, sette dei ventiquattro componenti eletti nel congresso del 2024 sono decaduti automaticamente dalla carica per non aver rinnovato l'iscrizione al partito nel 2025. La loro sostituzione è avvenuta attraverso lo scorrimento delle liste congressuali, mantenendo invariato il rapporto tra maggioranza e minoranza: 13 componenti per la maggioranza e 11 per la minoranza.

Passeggia precisa inoltre che, qualora anche i primi dei non eletti non risultassero iscritti al partito, la surroga non sarebbe scattata. Per la lista di maggioranza, invece, lo scorrimento ha consentito di ricostituire integralmente la composizione originaria del Direttivo, oltre alla presenza del segretario.

A conferma della regolarità dell'organismo, il segretario richiama anche la recente riunione del Comitato Direttivo alla presenza del segretario metropolitano del Pd, ritenendola sufficiente a chiudere «ogni residua e pretestuosa polemica».

La sede storica e la situazione debitoria

Nel documento viene affrontata anche la questione dei debiti nei confronti della Fondazione "G. Chiaromonte", proprietaria dei locali che ospitano la sede del circolo.

Passeggia ricorda che l'immobile fu acquistato nel 1990 dagli organismi dirigenti del PCI di Torre Annunziata e successivamente conferito alla società che gestiva il patrimonio immobiliare della federazione provinciale, beni poi confluiti nella Fondazione Chiaromonte.

Per il segretario, al di là dell'aspetto formale della proprietà, quella sede rappresenta un patrimonio storico e morale della sinistra oplontina, costruito grazie ai sacrifici dei militanti, ai proventi delle Feste dell'Unità e alle donazioni raccolte negli anni.

"Gli ex amministratori non hanno versato i contributi"

Passeggia attribuisce inoltre l'attuale situazione debitoria al mancato versamento dei contributi da parte degli ex consiglieri comunali e degli assessori dell'amministrazione guidata dall'ex sindaco Corrado Cuccurullo.

Secondo il segretario, fatta eccezione per pochi casi, gli amministratori non avrebbero mai contribuito economicamente alle attività del circolo, nonostante ciò rappresenti, a suo dire, un obbligo sia morale sia previsto dallo statuto del partito.

Per questa ragione, riferisce, è stata avviata nei confronti degli ex consiglieri comunali la richiesta di un procedimento disciplinare presso gli organi competenti del Partito Democratico.

Passeggia aggiunge infine che anche le quote spettanti al circolo derivanti dagli ultimi tre tesseramenti non sarebbero state ancora trasferite dalla Federazione metropolitana.

L'affondo finale

Nella parte conclusiva della nota, il segretario del Pd oplontino critica duramente quanti continuano a contestare la gestione del partito, definendo «paradossale» che a sollevare questioni statutarie siano persone che, a suo dire, quelle stesse regole le avrebbero costantemente violate.

Passeggia conclude ribadendo la propria fiducia nel futuro del Partito Democratico di Torre Annunziata e l'obiettivo di costruire una nuova classe dirigente composta «prevalentemente da giovani e donne, onesti, competenti e coerenti». Allo stesso tempo, esclude l'ipotesi di lasciare il partito «nelle mani di transfughi di professione o di junior incompetenti e sotto inchiesta».