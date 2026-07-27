Torre Annunziata, il M5S presenta un dossier di 124 pagine per il rilancio della città

A cura della Redazione

Un contributo concreto per accompagnare la gestione commissariale e tracciare un percorso di rinascita amministrativa e sociale della città. È questo l'obiettivo del «Dossier Torre Annunziata – Traccia di lavoro per un dialogo istituzionale con la Commissione Straordinaria», che sarà presentato alla stampa venerdì 31 luglio, alle ore 11, nella sede del Movimento 5 Stelle di Torre Annunziata, in corso Vittorio Emanuele III 369.

A illustrare il documento sarà il senatore Orfeo Mazzella, vicepresidente della 10ª Commissione permanente del Senato, promotore dell'iniziativa. Il dossier è stato contestualmente trasmesso alla Commissione Straordinaria che amministra il Comune dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Un documento nato dall'ascolto del territorio

Il dossier raccoglie 124 pagine, articolate in 24 capitoli e corredate da tre appendici dedicate ai riferimenti normativi e agli interlocutori istituzionali.

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Si tratta di un lavoro che sintetizza le proposte e le esigenze emerse dall'ascolto di cittadini, comitati, associazioni e del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle, con l'obiettivo di individuare interventi concretamente realizzabili già durante la fase della gestione commissariale.

Le priorità individuate

Tra le proposte considerate prioritarie figurano il rafforzamento della sicurezza nei luoghi pubblici, con particolare attenzione ai giardini e agli spazi destinati a bambini e famiglie, il miglioramento della pulizia urbana e del decoro cittadino, il contrasto all'abbandono dei rifiuti e la valorizzazione delle piazze simbolo di Torre Annunziata.

Il documento propone inoltre l'istituzione di un ufficio comunale dedicato alla progettazione e all'accesso ai finanziamenti pubblici, per intercettare le opportunità offerte dai bandi nazionali ed europei, evitando che la città perda risorse importanti.

Tra gli altri punti anche l'istituzione, a costo zero, dei garanti dei diritti della persona – per infanzia, detenuti e loro famiglie, persone con disabilità, anziani e contro le discriminazioni – oltre all'apertura pomeridiana delle scuole come luoghi di aggregazione e formazione per i giovani, in attuazione della nuova normativa sull'educazione non formale.

Nel dossier trovano spazio anche temi legati alla casa, al lavoro, alla sanità di prossimità e alla partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa.

La conferenza stampa

La presentazione si terrà venerdì 31 luglio 2026 alle ore 11, presso la sede del Movimento 5 Stelle di Torre Annunziata, in corso Vittorio Emanuele III, 369.

Al termine dell'incontro sarà consegnata ai giornalisti presenti una copia integrale del dossier, che il Movimento definisce un contributo di collaborazione istituzionale, nella convinzione che la cura dell'ordinario e la continuità delle opere già avviate rappresentino la strada più efficace per accompagnare Torre Annunziata verso il ritorno alla piena normalità amministrativa.