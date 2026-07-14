PD, Dinacci detta la linea: «A Torre Annunziata serve una netta discontinuità»

A cura della Redazione

Dopo lo scioglimento del Comune di Torre Annunziata per infiltrazioni camorristiche, il Partito Democratico fissa la propria linea politica per il futuro della città. A delinearla è stato il segretario metropolitano del Partito Democratico di Napoli Francesco Dinacci, nel suo intervento al direttivo cittadino di ieri, indicando la necessità di aprire una fase di netta discontinuità, fondata sulla legalità, sul contrasto alla criminalità organizzata e sulla ricostruzione di un progetto politico credibile.

Secondo il segretario, già all'indomani dell'insediamento della commissione d'accesso il PD metropolitano aveva ritenuto indispensabile un cambio di passo rispetto alla vicenda amministrativa oplontina. Da allora la Federazione ha seguito costantemente l'evolversi della situazione, confrontandosi con il circolo locale e con il livello regionale del partito, fino al provvedimento di scioglimento disposto dal Governo.

Legalità e lotta alla camorra al centro della ripartenza

Nel suo intervento il segretario ha ribadito il pieno sostegno del Partito Democratico all'azione della magistratura e delle forze dell'ordine nella lotta alla criminalità organizzata. In particolare ha definito di «grande rilevanza» l'intervento del procuratore Nunzio Fragliasso, sottolineando come le sue parole avrebbero dovuto essere accolte con maggiore attenzione, criticando invece gli atteggiamenti di chi, anche tra rappresentanti delle istituzioni cittadine, ne avrebbe ridimensionato la portata.

Per il PD, lo scioglimento rappresenta un passaggio eccezionale che impone una riflessione profonda. Sarà necessario approfondire con rigore i contenuti della relazione che ha accompagnato il provvedimento, analizzando sia le criticità emerse in alcuni settori dell'amministrazione comunale sia le scelte politiche che non sono riuscite a impedire possibili forme di condizionamento della vita amministrativa.

"Gli allarmi del PD locale andavano ascoltati"

Nel suo intervento il segretario ha anche rivendicato il ruolo svolto dal Partito Democratico cittadino nei mesi che hanno preceduto la fine della consiliatura. Secondo il dirigente dem, le criticità e le inadempienze dell'amministrazione comunale denunciate dal circolo locale avrebbero dovuto essere raccolte con ben altra attenzione, perché rappresentavano un campanello d'allarme rispetto a una situazione che poi è sfociata nello scioglimento del Comune. Per il segretario, quelle prese di posizione meritavano un confronto politico più serio e non potevano essere liquidate con superficialità.

Autocritica e ricostruzione

Nel ragionamento del segretario non manca un invito all'autocritica. Pur riconoscendo gli sforzi e i risultati ottenuti durante gli anni di governo cittadino, il Partito Democratico deve interrogarsi sui limiti dell'esperienza amministrativa conclusa e sulle questioni rimaste irrisolte.

«Il Partito Democratico – ha affermato – deve sempre porsi come argine a ogni processo di degenerazione della politica e dell'amministrazione, mantenendo una distanza netta da qualsiasi forma di irregolarità, malcostume o commistione con interessi opachi». Una linea che, ha aggiunto, deve caratterizzare il partito in ogni territorio e soprattutto in contesti complessi come quello di Torre Annunziata.

Prima il progetto politico, poi le alleanze

Uno dei passaggi più significativi dell'intervento riguarda il percorso che porterà alle prossime elezioni amministrative. Per il segretario sarebbe un errore affrontare il tema delle alleanze senza aver prima costruito un progetto condiviso per la città.

La priorità, ha spiegato, è elaborare un'idea di sviluppo capace di coinvolgere le energie migliori del territorio: associazioni, volontariato, parrocchie, mondo economico e sociale. Solo successivamente si potrà discutere della costruzione della coalizione di centrosinistra e del rapporto con le forze civiche, che dovranno però condividere obiettivi coerenti con il progetto politico.

«Vengono prima gli obiettivi di cambiamento della città e poi la costruzione delle alleanze politiche», ha ribadito, avvertendo che limitarsi a costruire accordi elettorali pochi mesi prima del voto significherebbe riproporre scorciatoie che difficilmente potrebbero produrre un vero cambiamento.

Un partito più aperto e radicato sul territorio

Il segretario ha infine indicato tra le priorità il rafforzamento del Partito Democratico cittadino attraverso un percorso di apertura e inclusione, valorizzando il pluralismo interno e il contributo dei Giovani Democratici.

La Federazione metropolitana, ha annunciato, avvierà nei prossimi giorni un confronto con il circolo locale per definire le iniziative più efficaci in grado di rilanciare la presenza del partito in città e costruire un percorso partecipato, coinvolgendo le migliori energie civiche.

L'obiettivo dichiarato è accompagnare la rinascita politica di Torre Annunziata con un progetto credibile e condiviso, nel quale legalità, etica pubblica e partecipazione rappresentino le basi per la futura proposta amministrativa del Partito Democratico.