Torre Annunziata, il Pd si riunisce dopo lo scioglimento del Comune: lunedì incontro con il segretario metropolitano

A cura della Redazione

Il Partito Democratico di Torre Annunziata torna a riunirsi dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni criminali. Il Direttivo del circolo cittadino è stato convocato per lunedì 13 luglio alle ore 19 alla presenza del segretario metropolitano del Pd, Francesco Dinacci.

L'incontro rappresenta il primo momento di confronto politico interno dopo il provvedimento che ha interrotto anticipatamente l'esperienza amministrativa cittadina, aprendo una nuova fase anche per le forze politiche del territorio.

Tre i punti inseriti all'ordine del giorno. Il primo riguarda la sede del circolo e le indicazioni finanziarie per la sua gestione. Il secondo sarà dedicato all'analisi politica dello scenario determinatosi dopo lo scioglimento del Comune e alla proposta di confermare la linea assunta dal Partito Democratico nei confronti dell'amministrazione uscente. Infine, il Direttivo discuterà le scelte future del partito sia sotto il profilo organizzativo sia su quello politico.

La riunione assume un significato particolare perché arriva in un momento di profonda riflessione per il centrosinistra oplontino. Lo scioglimento del Comune impone infatti ai partiti una valutazione sul ruolo svolto negli ultimi anni e sulle strategie da adottare in vista della ricostruzione del quadro politico cittadino.

La presenza del segretario metropolitano Francesco Dinacci conferma l'attenzione dei vertici provinciali del Partito Democratico nei confronti della situazione di Torre Annunziata, chiamata nei prossimi mesi ad affrontare una delicata fase di rilancio istituzionale e politico.