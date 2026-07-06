Torre Annunziata, Fratelli d'Italia: "Servono più parcheggi e una sosta regolamentata"

A cura della Redazione

Ripristinare le strisce blu eliminate durante l'emergenza Covid e ampliare le aree di sosta a pagamento nelle zone più frequentate della città. È la richiesta avanzata da Fratelli d'Italia di Torre Annunziata con una nota indirizzata ai commissari straordinari che amministrano il Comune.

A firmare il documento è il segretario cittadino del partito, l'avvocato Raffaele La Rocca, che si fa portavoce delle istanze di cittadini, commercianti e operatori economici, evidenziando come la sospensione dei parcheggi a pagamento, introdotta durante la pandemia come misura straordinaria di sostegno, sia rimasta in vigore anche a distanza di anni dalla fine dell'emergenza sanitaria.

Secondo Fratelli d'Italia, l'assenza di una regolamentazione della sosta ha determinato una gestione disordinata dei parcheggi, con l'occupazione prolungata degli stalli e crescenti difficoltà nel trovare posto nelle aree più frequentate della città.

Per il partito, il ritorno delle strisce blu favorirebbe una maggiore rotazione dei veicoli, facilitando l'accesso ai negozi, agli uffici e ai servizi pubblici, con effetti positivi anche sul commercio cittadino e sulla vivibilità urbana.

Nella richiesta inviata ai commissari straordinari vengono avanzate quattro proposte: il ripristino delle aree di sosta a pagamento già esistenti prima della pandemia, l'individuazione di nuove zone da destinare ai parcheggi regolamentati nelle aree di maggiore affluenza, la predisposizione di un piano organico della mobilità e della sosta e il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle realtà territoriali per individuare soluzioni condivise.

«Confidiamo in un positivo e tempestivo riscontro», conclude La Rocca, sottolineando come il tema della sosta rappresenti una questione che incide quotidianamente sulla qualità della vita dei cittadini e sulle prospettive di rilancio delle attività commerciali di Torre Annunziata.

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