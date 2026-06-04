Torre Annunziata, il Comune sciolto per infiltrazioni camorristiche: decisione del Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi, ha disposto lo scioglimento del Comune di Torre Annunziata per «infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata».
La decisione, attesa da settimane negli ambienti politici e istituzionali, arriva al termine dell'iter avviato dopo l'insediamento della Commissione d'accesso presso il Comune oplontino, incaricata di verificare eventuali forme di interferenza della criminalità organizzata nell'attività amministrativa dell'ente.
Per Torre Annunziata il provvedimento rappresenta un passaggio particolarmente delicato. Già nelle scorse settimane il duro intervento del procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, aveva contribuito ad alimentare le ipotesi di un possibile scioglimento del Consiglio comunale, scenario che ora trova conferma nella decisione assunta dal Governo.
Si apre così una nuova fase di gestione commissariale per il Comune oplontino, che sarà affidato a una commissione straordinaria chiamata ad amministrare l'ente fino al ritorno alle urne.
La decisione del Consiglio dei Ministri segna una delle pagine più difficili della recente storia amministrativa cittadina. Torre Annunziata, infatti, si ritrova nuovamente a fare i conti con un provvedimento di scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata, circostanza che evidenzia la persistenza di criticità profonde nel rapporto tra istituzioni e territorio.
Il nuovo commissariamento interrompe definitivamente l'esperienza amministrativa guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, già conclusasi nelle scorse settimane con le dimissioni del primo cittadino e il progressivo sgretolamento della maggioranza consiliare.
Al di là delle conseguenze politiche immediate, il provvedimento riapre una riflessione più ampia sul futuro della città. Torre Annunziata si trova ancora una volta davanti alla necessità di ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, in un contesto che continua a essere segnato da fragilità amministrative e dalla necessità di garantire trasparenza, legalità ed efficienza nell'azione pubblica.
Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook