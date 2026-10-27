Azione si riorganizza nel Napoletano: nominati i nuovi commissari cittadini

Le decisioni sono state assunte nel corso di una riunione della dirigenza del partito, svoltasi ieri, durante la quale sono state definite le nuove responsabilità politiche e organizzative.

A coordinare questa fase sarà Luigi Bosco, segretario regionale di Azione Campania e nuovo commissario metropolitano di Napoli.

«Con queste nomine avviamo una nuova fase organizzativa per Azione nell'area metropolitana di Napoli – ha dichiarato Bosco –. L'obiettivo è rafforzare la presenza del partito nei Comuni, valorizzare le competenze dei nostri dirigenti e costruire una rete politica capace di coinvolgere amministratori locali, giovani e cittadini che si riconoscono nei valori del liberalismo e del riformismo».

Torre del Greco e Pompei, i nuovi commissari di Azione

Tra le nomine che interessano l'area vesuviana spiccano quelle di Carmela Pomposo, alla quale è stata affidata la responsabilità dell'Area Costiera oltre all'incarico di commissaria cittadina di Torre del Greco, e di Giosuè Sorrentino, nominato commissario cittadino di Pompei.

Il nuovo organigramma comprende anche Stefano Gallo a San Sebastiano al Vesuvio, Donato Tuorto a Somma Vesuviana e Pietro Pasquinucci a Portici.

L'obiettivo è consolidare la presenza del partito nei territori, rafforzando i coordinamenti locali e favorendo il dialogo con amministratori, associazioni e realtà civiche.

Le nomine nella segreteria metropolitana

Nel corso della riunione sono state attribuite anche le principali responsabilità organizzative.

A Enrico Ditto è stato affidato il coordinamento metropolitano degli Enti Locali, mentre Rosario Albano assume la responsabilità dell'Organizzazione, oltre all'incarico di commissario cittadino di Villaricca.

Susy Terracciano, consigliera comunale di Calvizzano, è stata nominata responsabile metropolitana degli Under 30 e commissaria cittadina dello stesso Comune.

A Vincenzo Napolano, commissario cittadino di Marano, è stata affidata la responsabilità dei rapporti con la Segreteria regionale, mentre Luigi Esposito, commissario cittadino di Caivano, coordinerà l'Area Nord Est.

Confermato nella Segreteria regionale Fabio Cristarelli, con delega ai rapporti con la Segreteria metropolitana.

Tutti i commissari nominati nei Comuni della provincia

La riorganizzazione interessa anche altri centri dell'area metropolitana di Napoli.

Sono stati nominati Angelo Abbate a Giugliano in Campania, Anna Guadagno a Casalnuovo di Napoli, Domenico Buonincontro ad Acerra, Vincenzo Sabatino a Quarto, Luigi Barbati a Camposano e Alfredo De Vivo a Pozzuoli.

Una rete territoriale che, nelle intenzioni della dirigenza, dovrà favorire nuove adesioni e contribuire alla costruzione di una proposta politica riconoscibile nei diversi Comuni.

«Napoli e la sua area metropolitana rappresentano una realtà fondamentale per gli equilibri politici, economici e sociali della Campania – ha sottolineato Bosco –. Abbiamo scelto di distribuire responsabilità precise, puntando su persone che conoscono i territori e che avranno il compito di consolidare il partito, favorire nuove adesioni e costruire una proposta politica riconoscibile».

Bosco: «Puntiamo su amministratori locali e giovani»

Particolare attenzione sarà riservata al coinvolgimento delle nuove generazioni e degli amministratori locali, considerati elementi centrali nel progetto di radicamento territoriale di Azione.

«Le nuove generazioni devono trovare in Azione uno spazio concreto di partecipazione e crescita politica», ha evidenziato il commissario metropolitano.

Il nuovo assetto consentirà inoltre di intensificare il confronto sulle principali questioni che interessano i territori: servizi pubblici, mobilità, sviluppo economico, politiche giovanili e sicurezza.

«Il lavoro che ci attende è impegnativo, ma partiamo da una squadra motivata e da una presenza territoriale che intendiamo consolidare ulteriormente – ha concluso Bosco –. Ringrazio tutti coloro che hanno accettato questi incarichi, consapevole che il successo del nostro progetto dipenderà dalla capacità di lavorare insieme e di dare risposte concrete alle comunità che rappresentiamo».

Nei prossimi mesi la nuova struttura metropolitana sarà impegnata nel rafforzamento dei coordinamenti cittadini e nella preparazione dei prossimi appuntamenti politici e amministrativi, con l'obiettivo di consolidare il ruolo di Azione nell'area metropolitana di Napoli.