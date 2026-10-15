Torre Annunziata, niente luminarie per la Madonna della Neve: Fratelli d'Italia accusa la vecchia politica

A cura della Redazione

La mancata installazione delle tradizionali luminarie per la Festa Patronale della Madonna della Neve a Torre Annunziata alimenta il dibattito politico cittadino. A intervenire è un comunicato di Fratelli d'Italia che attribuisce la responsabilità della situazione non alla Commissione straordinaria che attualmente amministra il Comune, ma a decenni di cattiva gestione politica.

«Le luminarie non le hanno spente i Commissari: le hanno spente quarant'anni di cattiva politica», si legge nella nota, che individua nella carenza di risorse comunali la ragione della mancata installazione delle luci».

Le critiche alla politica cittadina

Nel comunicato si evidenzia quella che viene considerata una contraddizione nell'atteggiamento di alcune forze politiche, accusate di aver prima sostenuto il commissariamento del Comune, chiedendone persino il prolungamento, e di criticare oggi gli stessi Commissari. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il documento punta inoltre il dito contro le amministrazioni prevalentemente di centrosinistra che hanno governato Torre Annunziata negli ultimi decenni, attribuendo alle loro scelte il progressivo impoverimento economico e sociale della città.

Tra le criticità denunciate figurano la crisi industriale e commerciale, la mancanza di opportunità per i giovani, la scarsa valorizzazione turistica e la carenza di strutture sportive e culturali. Vengono ricordati anche i tre scioglimenti dell'amministrazione comunale.

«Le luminarie mancanti non sono il problema - si legge nel comunicato -. Sono il simbolo del problema. La verità, per quanto possa essere scomoda, è che questo declino non nasce oggi e non porta la firma dei Commissari. È il risultato di anni e anni di scelte amministrative sbagliate, di occasioni perdute e di una politica che ha consumato il presente senza costruire il futuro. Chi oggi punta il dito contro chi gestisce l'emergenza farebbe meglio a spiegare ai cittadini chi quell'emergenza l'ha creata».

Il problema della mancanza di risorse non esiste

Non vogliamo entrare nel merito di quanto riportato nel comunicato a firma del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia, ma - come abbiamo avuto già modo di scrivere - una precisazione è doverosa. Le risorse per le luminarie erano state regolarmente stanziate in bilancio dalla precedente amministrazione comunale. È stata poi la Commissione straordinaria, attraverso una variazione di bilancio, a destinarle alla manutenzione del verde pubblico, ritenendo insufficienti i fondi disponibili per tale servizio.

La critica, sollevata anche dal nostro giornale, riguarda proprio questa scelta: le risorse per la manutenzione del verde pubblico avrebbero potuto essere reperite altrove, attingendo ad altri capitoli di bilancio dotati di maggiore disponibilità finanziaria (e ce ne sono!), senza penalizzare un'intera comunità, privata delle tradizionali luminarie in occasione della festa più sentita e partecipata dell'anno (a.g.).