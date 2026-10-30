Torre Annunziata, «Sciogliere non basta»: il risanamento non può fermarsi alla politica

Le riflessioni della responsabile organizzativa del convegno Gabriella Pepe: «Se gli apparati restano immutati, cosa abbiamo realmente risanato?».

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A distanza di alcuni giorni dal convegno “Sciogliere non basta”, svoltosi lunedì scorso a Villa Tiberiade, torna al centro del dibattito una questione fondamentale per il futuro di Torre Annunziata: è sufficiente sciogliere un Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose oppure è necessario intervenire anche sui meccanismi amministrativi che hanno consentito i condizionamenti criminali?

A porre nuovamente l'interrogativo è la responsabile organizzativa dell'incontro, prof. Gabriella Pepe, che, riprendendo la linea del convegno tracciata dall'avvocato Elio D'Aquino, ha affidato ad un post alcune riflessioni maturate dopo il confronto tra magistrati, rappresentanti delle istituzioni, giuristi e mondo politico.

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«Lo scioglimento è una misura preventiva, non una condanna penale»

La riflessione parte dalla natura stessa dello scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni mafiose e dalla necessità di distinguere le diverse responsabilità.

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«Abbiamo provato a fare una cosa precisa: portare allo stesso tavolo il diritto e la politica, senza confondere i rispettivi ruoli e senza lasciare che tutto si risolvesse nelle consuete dichiarazioni di principio», scrive la responsabile organizzativa.

Un confronto nel quale hanno assunto particolare rilievo le considerazioni del procuratore della Repubblica Nunzio Fragliasso, affiancate dalle prospettive degli amministratori e dalle questioni relative alle garanzie che devono accompagnare un provvedimento così incisivo.

«Lo scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazioni mafiose è una misura preventiva, non una condanna penale. E questa distinzione conta, perché responsabilità politica, amministrativa e penale non sono la stessa cosa».

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Da qui la necessità, secondo l'autrice della lettera, di non sovrapporre l'accertamento delle responsabilità individuali a un provvedimento amministrativo che risponde a finalità differenti.

Il nodo degli apparati amministrativi: «Che cosa abbiamo realmente risanato?»

È questo il passaggio centrale della riflessione, che richiama direttamente la situazione di Torre Annunziata.

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«Lo Stato può limitarsi a rimuovere gli amministratori senza interrogarsi sulla propria capacità di eliminare i condizionamenti criminali che hanno determinato lo scioglimento?».

Un interrogativo al quale ne segue un altro, altrettanto significativo: «Se dopo il provvedimento restano sostanzialmente immutati gli apparati, i meccanismi decisionali e le condizioni che hanno consentito le infiltrazioni, che cosa abbiamo realmente risanato?».

La questione riguarda anche il ritorno alle urne e il rischio che una futura amministrazione eletta dai cittadini possa trovarsi a operare nelle stesse condizioni che hanno preceduto lo scioglimento.

Per la responsabile organizzativa, dunque, l'intervento dello Stato non può esaurirsi nella rimozione degli organi politici, ma deve creare le condizioni affinché la rappresentanza democratica possa tornare a esercitare le proprie funzioni senza subire nuovi condizionamenti.

Una posizione che, precisa, non intende assolvere la politica né attribuire indiscriminatamente responsabilità ai dipendenti pubblici.

«La legalità non può ridursi alla sostituzione degli amministratori: deve tradursi nella capacità concreta di far funzionare le istituzioni».

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Il mancato confronto politico e il diritto di replica

Nella lettera trova spazio anche una considerazione sull'assenza di un confronto più ampio da parte di alcune componenti politiche.

Secondo l'organizzatrice, il convegno avrebbe potuto rappresentare anche un'occasione per esercitare il diritto di replica e contribuire al dibattito sulle responsabilità e sulle prospettive future della città.

«Replicare non significa semplicemente contraddire. Richiede visione e anche una certa dose di umiltà, quella necessaria per riconoscere che il confronto può offrire qualcosa anche a chi è convinto delle proprie ragioni».

Un richiamo alla necessità di superare le contrapposizioni e affrontare nel merito le questioni emerse durante l'incontro.

Lo stato di agitazione dei dipendenti comunali riapre il dibattito

A rendere ancora più attuali le riflessioni arriva, a pochi giorni dal convegno, lo stato di agitazione dei dipendenti del Comune di Torre Annunziata.

Una vicenda che, secondo l'autrice della lettera, riporta l'attenzione sul funzionamento della macchina amministrativa, sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulla necessità di individuare eventuali responsabilità senza ricorrere a generalizzazioni.

«Anche questo appartiene al problema del risanamento», sottolinea, evidenziando come la ricostruzione della credibilità delle istituzioni passi anche attraverso l'efficienza degli uffici e il rispetto delle competenze.

«Le domande poste a Villa Tiberiade non possono essere archiviate»

Nella parte conclusiva della lettera, la responsabile organizzativa ringrazia i relatori, i rappresentanti delle istituzioni e quanti hanno partecipato all'iniziativa, rivolgendo un particolare riconoscimento a Foroventunesimo – Lo spirito del tempo, promotore del convegno.

«Non cercavamo un coro di voci concordi, ma un confronto capace di mettere a fuoco le questioni», scrive, ricordando il lavoro organizzativo e la volontà di aprire una discussione seria sul futuro delle istituzioni locali.

La conclusione è un invito a non considerare esaurito il dibattito con la fine dell'incontro. «Le domande che abbiamo posto non possono essere archiviate insieme alla conclusione del convegno. Sciogliere non basta. Adesso bisogna capire che cosa siamo disposti a cambiare».