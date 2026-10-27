Torre Annunziata, spazi pedonali, spiagge attrezzate e hub portuale: le proposte per rilanciare la città

Il movimento “Le Persone e la Comunità” presenta i progetti consegnati ai commissari prefettizi per l'utilizzo dei fondi PRIUS. Incontro pubblico il 7 novembre

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Tre proposte per immaginare una Torre Annunziata più vivibile, accessibile e attenta alle esigenze dei cittadini. Dalla creazione di nuovi spazi pedonali alla valorizzazione delle spiagge libere, fino all'utilizzo dell'hub portuale per finalità sociali.

Sono questi i temi al centro dell'iniziativa promossa dal movimento civico “Le Persone e la Comunità per Torre Annunziata”, che ha organizzato un incontro pubblico per sabato 7 novembre 2026, alle ore 18, presso l'Istituto delle Suore Apostole del Santo Rosario (Madre Remigia), con ingresso da via Simonetti.

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L'obiettivo è presentare alla cittadinanza le proposte già consegnate alla Commissione straordinaria che amministra il Comune, relative all'utilizzo dei finanziamenti PRIUS della Regione Campania.

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Tre proposte per una città più vivibile

Il movimento punta su tre interventi ritenuti strategici per migliorare la qualità della vita e valorizzare alcune aree del territorio.

La prima proposta riguarda la realizzazione di spazi pedonali, con l'obiettivo di rendere alcune zone cittadine più accessibili e fruibili, favorendo la mobilità a piedi e la riqualificazione urbana.

La seconda prevede la creazione di una spiaggia libera attrezzata, per migliorare la fruizione del litorale e garantire ai cittadini maggiori opportunità di accesso al mare.

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Il terzo progetto riguarda invece l'utilizzo dell'hub portuale per scopi sociali, con l'intento di destinare parte degli spazi a iniziative e attività a beneficio della collettività.

Un confronto pubblico sui fondi regionali

L'incontro del 7 novembre sarà l'occasione per illustrare nel dettaglio le tre proposte e aprire un confronto con i cittadini sulle priorità di sviluppo della città.

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Gli organizzatori hanno inoltre annunciato di aver invitato i commissari prefettizi, ai quali sono già stati trasmessi i progetti, affinché possano partecipare alla discussione.

L'iniziativa si inserisce nel dibattito sul futuro urbanistico e sociale di Torre Annunziata, in una fase in cui le risorse regionali destinate alla rigenerazione urbana rappresentano un'opportunità per intervenire su spazi pubblici, servizi e aree da valorizzare.

L'appuntamento è dunque per sabato 7 novembre, alle ore 18, presso l'Istituto Madre Remigia, con ingresso da via Simonetti. La partecipazione è aperta alla cittadinanza.